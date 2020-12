Germán Martitegui contó si piensa agrandar la familia: "no puedo más"

sábado, 26 de diciembre de 2020 18:27

Con la edición de MasterChef Celebrity, Germán Martitegui supo conquistar el corazón de los televidentes de una manera diferente a cómo lo conocían. En ediciones anteriores del reality, que no tenían a famosos como protagonistas, el chef profesional se mostró duro en sus devoluciones. Sin embargo, en este 2020 las caras conocidas de la farándula argentina que participan de la competencia, hicieron que se mostrara diferente.

Es por eso que conociendo un poco más de su intimidad, los portales nacionales se hicieron eco de su rol de padre soltero y fue revista Gente quien logró una entrevista íntima con el codiciado chef.

"¿Cómo sos en el rol de padre?", le preguntaron a Martitegui, a lo que seguro respondió que "soy muy buen padre. Quizás a veces estoy demasiado preocupado por el futuro, porque ya estoy pensando hasta a qué universidad van a ir, pero me divierto mucho con mis chicos. Tanto que por momentos parezco como el tercer hermano, no el padre. Pero sí, creo que soy bueno".

A la hora de saber si frente a su figura paterna, piensa agrandar la familia, Germán aseguró entre risas que "¡No! La verdad que un padre solo con dos hijos tiene los brazos ocupados. Nada, no doy más, no puedo más. Dejé todo lo que hacía por mí y era vanidad, como el gimnasio y el masajista. Me dedico sólo a ellos. Así que no podría".

Respecto a la crianza de sus hijos, Lautaro y Lorenzo, de quienes aseguró que saben conquistarle el corazón, contó cómo los alimenta y el estilo de vida que llevan.

"Comen muchísimo más sano que yo. No conocen el azúcar blanca ni la harina blanca. Comen 70% de vegetales y frutas, y después cereales y algunas proteínas", finalizó.