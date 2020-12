La angustia de Cinthia Fernández por el accidente de una de sus hijas: "está en carne viva"

jueves, 24 de diciembre de 2020 14:28

Cinthia Fernández no pasa una previa de la Nochebuena como pensaba. Es que después de que sus hijas estuvieran en la casa de su padre, una de ellas se accidentó y sufrió un fuerte golpe.

"Mi hija está en carne viva, se cayó ayer, una cosa espectacular", comenzó diciendo irónicamente en LAM. "Fue por el monopatín eléctrico que el padre la subió, una idea genial. No era un monopatín de niños, era uno de adultos", agregó enfurecida con Matías Defederico.

Más allá de la ironía, aclaró que "yo estoy re angustiada, pasé una noche re fea porque la verdad está en carne viva, fue toda la espalda, íntegra. Lo único que me dijeron por el tema del covid es que no la lleve a la guardia, que espere y vaya viendo que no vomite en toda la noche. Tiene un globo en la cabeza, y los golpes en la cabeza hay que ver cómo reaccionan".

En ese sentido, agregó que la niña le dijo que no fue culpa del padre, además de que le dolía todo.

"Estoy angustiada por el golpe en la cabeza, porque no sabés que pudo haber pasado", aseguró. Ante la consulta de Yanina Latorre sobre qué le dijo su ex, Cinthia contó: "¿Qué me va a decir? Nada", finalizó enojada.