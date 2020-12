"Karina no vuelvas", el grito de la Bomba Tucumana en el Cantando 2020

jueves, 24 de diciembre de 2020 00:00

Este miércoles, Karina La Princesita no estuvo en la mesa del jurado del Cantando 2020 y su lugar lo ocupó Flavio Mendoza. La rubia se ausentó por primera vez en todo el certamen y lo hizo por motivos personales.

Su ausencia se sintió en el programa, especialmente en una de las participantes: Gladys La Bomba Tucumana, quien tras cantar el tema "No me doy por vencido" de Luis Fonsi se llevó todos los halagos del jurado, especialmente de quien ocupó el asiento de La Princesita.

Es que Flavio Mendoza le puso un 10 que luego se sumó a las buenas notas puestas por los otros miembros del tribunal. De esta forma se llevó el mejor promedio de la noche y la alegría la desbordó.

"Karina, no vuelvas", grito una y otra vez eufórica festejando la votación de Mendoza pero luego al darse cuenta de sus dichos aclaró: "es una broma, es una broma".

Antes de actuar, la Bomba había confesado que sentía que el jurado no era "justo" con todos los participantes y que a otros les ponía mejor nota que a ella siendo que la actuación tal vez no era la mejor.

"Estabamos charlando en LAM y dijeron 'yo pienso que no te consideran' y yo dije que siento que a veces me ponen un puntaje y a todo el mundo le ponen dieces", comenzó explicando la madre de Tyago Griffo.

"Siento que a nosotros nunca nos llega, siempre nos ponen 6, 5,4", agregó destacando que para ella, "el ganador, que seguro no ganará, es él", refiriéndose a su hijo.

Luego señaló: "le gusta a quien le guste, tengo millones de discos. No tengo que demostrar y es verdad. Estoy acá más bien para que lo conozcan a él".

Por otro lado, halagó a Ángela Leiva, a quien consideró la mejor cantante de música tropical del país actualmente y destacó que Rocío Quiroz está muy cerca.

"Tuve el placer de conocerlas físicamente a las 3. yo las conocía por nivel discográfico perono físicamente. Nunca me las crucé y si fue así fue apuradas en las tráfics. Adoro que las mujeres se empoderen", finalizó Gladys quien reconoció que tiene más relación con Ángela Leiva que con el resto de las participantes.

"Karina es un ser bastante querible. Ella dice que no viene acá a dar mimos y tiene que ser mala. A mi me no me llega así sino como una colega buenita", finalizó.