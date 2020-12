Ivan de Pineda, viral con su perro gigante

jueves, 24 de diciembre de 2020 16:49

Mervyn tiene 5 años, pesa 63 kilos y mide 85 centímetros de largo. Es un perro realmente "gigante" y al lado de su dueño se ve bastante imponente. Se trata de la mascota de Ivan de Pineda quien lo presentó a la sociedad en las últimas horas a través de una revista especializada en famosos y mascotas.

A partir de la difusión del perro, las redes sociales estallaron y se hizo viral por el tamaño del animal. Se trata de un can cuya raza es original de los pueblos celtas de Irlanda y se impusieron allá por el siglo IV.

"Es un can extremadamente cariñoso y de muy buen temperamento. Claramente no es ningún perro guardián”, contó el conductor sobre el origen de su raza Irish Wolfhound a la revista "Oh my dog".

Luego agregó: “Es un perro tranquilo, paciente, leal y muy cariñoso. Es ágil y tiene una gran personalidad. Se lleva muy bien con todos, pero sobre todo con mis sobrinos”, comentó y continuó: “Conmigo es muy compañero. Compartimos largas caminatas. Nos parecemos en que somos flacos y torpes (risas). También creo que ambos somos respetuosos y muy compañeros”.

“Desde cachorro me sorprendió cómo tan rápidamente fue atendiendo las reglas normales de la convivencia. Es un perro gigante, y aunque su gran tamaño puede causar impresión, es muy amistoso y bueno”, finalizó.

¡Furor en las redes!, todos enamorados del perro "gigante" de Iván de Pineda ? https://t.co/jZsEoLqah9 pic.twitter.com/IeW9F8vBoa — LT10 (@radiolt10) December 22, 2020

Ivan de pineda es un Stark y eso no es un perro, es un Huargo pic.twitter.com/y2FQoOOWi8 — Mr Nobody (@AndresTavella) December 19, 2020