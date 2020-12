El romántico mensaje de Carlos Tevez tras la clasificación en la Copa Libertadores

jueves, 24 de diciembre de 2020 00:52

Carlos Tevez jugó un destacado partido este miércoles por la noche en La Bombonera. El conjunto de la Ribera ganó 2 a 0 a Racing. Además, de festejar Tevez dejó un romántico mensaje en las redes sociales dedicado a su esposa. Fue para Carlos y Vanesa un día muy especial.

¡Perdón por no estar en nuestro aniversario!!! Pasa q tuve un partido con los pibes. Te volvería a elegir una y mil veces más TE AMO Vanesa, escribió el jugador en las redes sociales.

Perdón por no estar en nuestro aniversario!!! Pasa q tuve un partido con los pibes uD83EuDD23 te volvería a elegir una y mil veces más TE AMO VanesauD83DuDE0D pic.twitter.com/NYYWpKLswE — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) December 24, 2020

Sigo recordando uno de los mejores momentos de mi vida uD83DuDE0DuD83DuDE0D TE AMO pic.twitter.com/2C39vMkLGy — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) December 24, 2020

Minutos antes, Tevez dedicó algunos minutos a analizar el juego de su equipo. "Este es el Boca que todos queremos, porque recuperamos el espíritu. Éste era un partido psicológico para nosotros. Tenemos que seguir por este camino. Ni cuando perdimos con Racing en la ida éramos los peores ni ahora somos los mejores. Debemos buscar el equilibrio para que todos los partidos sean iguales", destacó Tevez para la transmisión oficial del encuentro jugado en la Bombonera.

Después hablo de las razones por las que le dejó ejecutar el penal a Sebastian Villa quien convirtió el segundo gol. "Ayer yo pateé tres penales y (Esteban) Andrada me los atajó todos. Hoy Villa me pidió ejecutarlo, porque ayer había metido todos y me pareció justo que lo hiciera él", destacó.

Boca venció esta noche a Racing por 2 a 0 con goles de Eduardo Salvio y Sebastián Villa, de penal, clasificándose para la serie semifinal contra el Santos de Brasil a disputarse en la Bombonera el 6 de enero del año próximo y la revancha el 13 de ese mes en San Pablo.