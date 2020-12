¡Codiciada! LAM suma una nueva angelita desde el lunes

jueves, 24 de diciembre de 2020 14:04

Antes de cerrar el programa de este jueves, Ángel De Brito confirmó que la próxima semana se suma una nueva angelita al equipo. Querida por muchos, la joven promete traer una mirada diferente sobre los temas que se tratan.

El conductor de Los ángeles de la mañana terminó con el misterio y sobre el cierre del programa develó el enigma. “Les voy a contar que la próxima angelita desde el próximo lunes es la señorita Barby Franco. Se suma como panelista”, reveló De Brito.

Mariana Brey había arriesgado que se trataba de Silvina Escudero. “Dije que estaba en pareja… Le mandamos un beso a ella y al doctor Fernando Burlando”, cerró el conductor del Cantando.

Sorprendió con su pancita en el programa de Pampita

Con un vestido rosa de "Baby girl", este viernes Barby Franco sorprendió en el piso de Pampita Online con una tierna "pancita" y la conductora se ilusionó con el embarazo de su amiga.

Desde hace ya varios días, circula el rumor de que la modelo será mamá junto al mediático abogado Fernando Burlando, y si bien ella expresó ese deseo en varias oportunidades, sin rodeos aclaró lo que pasa.

Con la vara alta en expectativas, Barby ingresó al piso y antes de que su amiga siguiera con el adelanto de un posible anuncio, aclaró los tantos con buen humor. “¿Qué pasa ahí? ¿Hay alguna noticia?”, lanzó Pampita sin más rodeos.

"Si me pongo de ‘cote’... Todo el mundo me dice que estoy embarazada. Pero es toda la birra que tomé el finde", reveló Franco con una risa pícara en su rostro. “Chupé un poco de más porque hubo una noticia muy linda en mi familia. Chupé de más. Es casualidad”, agregó. "Me ilusioné. Pensé que teníamos que salir a festejar, hacer el baby shower”, cerró Pampita.