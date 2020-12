"Son una Ferrari y andan a 20", la sorprendente comparación de Laurita Fernández

miércoles, 23 de diciembre de 2020 00:00

Este martes, Laurita Fernández sorprendió con un comentario y descolocó a Ángela Leiva durante la presentación de la cantante y su compañero, Brian Lanzelotta, en el Cantando 2020. La conductora y compañera de Ángel de Brito, hizo una comparación que llamó la atención de todos.

"Son de los mejores que tenemos acá, son el aire que nos permite respirar. Entonces, teniendo esa referencia que les estoy diciendo, yo espero de ustedes que no canten La niña bonita, espero que canten algo que me rompa el corazón. E imaginate, si ustedes se emocionan mucho y el jurado se emociona mucho, y ahí no va a quedar ninguna duda", les dijo en su devolución Oscar Mediavilla, antes de ponerles el puntaje a la pareja, y después de escuchar su versión de "Mi niña bonita".

"Como una canción simple", acotó Ángel de Brito. "Igual es muy rebuscada, tiene sus cositas la canción", landó Brian en defensa de la presentación que ofrecieron.

"No, pero perdón, lo que yo veo humildemente que tienen, perdón por la marca, pero que son una Ferrari y andan a 20", les dijo Laurita Fernández, generando la reacción de Leiva que no pasó desapercibida.

"¡Upa!", exclamó Leiva, ante el comentario de Laurita. "Yo creo que también. Por ejemplo, él me está haciendo referencia de las cosas que pueden engrandecer este tema, y está bien que por ahí tenes un fraseo rápido, que tenes que tener una dicción y qué sé yo, pero te estoy hablando de una cosa que supera la canción. Si yo te dijera cantá el tema que se me ocurra y ustedes larguen y lo hagan, lo van a hacer súper", cerró Mediavilla su devolución.