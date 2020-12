Juntos y felices, Barby Silenzi y El Polaco reconciliados

miércoles, 23 de diciembre de 2020 09:09

Barby Silenzi mostró tener excelentes reflejos para cambiar de opinión, sobre todo en un tema tan candente como una separación. Cuando todos ya daban por descontada la ruptura de la relación entre la bailarina y El Polaco, Barby dejó a todos en off side al avisar que había cambiado de opinión.

Sin ir más lejos, Ángel De Brito mostró este lunes el mensaje que había recibido de la mismísima madre de Abril, la beba que tuvo este año fruto de su relación con el cantante de cumbia. En el texto que le envió al conductor de LAM, Silenzi confirmaba las versiones de ruptura.

"Miren, yo les voy a mostrar solo esto de mi charla con Barby Silenzi para que vean que nosotros locos no estamos. Esto fue el sábado, qué dice, "en guerra no, separados sí"", arrancó de Brito, mientras mostraba la captura del mensaje de Barby.

"Corté obviamente todo lo que sigue abajo porque bueno, no daba tampoco mostrar todo. Separados sí me dice Barby Silenzi, que por ahora no habló", agregó el conductor.

"Lo que me dicen es que es recontra habitual estas idas y vueltas, un poco lo que decía Andrea (Taboada), de que a la noche se acuestan separados y al otro día están bien", acotó Maite Peñoñori, una de las angelitas.

Pues parece que Maite tiene muy buenas fuentes, ya que finalmente fue lo que terminó sucediendo. Este martes, Ángel leyó el nuevo mensaje que le mandó Barby, echando por tierra todo lo dicho 24 horas antes.

“Hablé esta mañana con ella, y ¿qué me dice puntualmente? Lo siguiente: ‘Nos reconciliamos. Ayer nos reconciliamos, gracias por preguntarme, y perdón que no pude hacer un móvil’, cuando estaba separada. ‘Hablamos todo y me quedo en la casa. Todo bien’. O sea, todo este bolonqui que vivieron el fin de semana, calmadísimo. Así que reconciliados, según Barby Silenzi también, porque hasta ahora solo El Polaco se había reconciliado. Ahora están los dos ya reconciliados. Hasta la próxima”, cerró con sarcasmo de Brito.

Fuente: www.eltrecetv.com.ar