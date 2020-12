"¿Es o no infidelidad?", Capristo cruzó al aire a Conti y vivieron un tenso momento

miércoles, 23 de diciembre de 2020 13:51

Ximena Capristo y Gustavo Conti llegaron este miércoles a Flor de Equipo, conducido por Flor Peña, y hablaron de todo, entre eso, los rumores de infidelidad que crearon un ambiente tenso en el piso.

Es que Flor no perdió la oportunidad de preguntarles qué pasó entre ellos y cómo están como pareja, y no tardaron en sacar los trapitos al sol. Fue Ximena la que dijo que hace 20 años están juntos y en medio de la rutina, ocurrieron bastantes cosas.

La pareja se conoció en Gran Hermano y desde entonces no se separaron. "Únicamente nos separamos en las temporadas (de verano), cuando a mi me tocaba en un lado y a él en otro. Nos portábamos muy bien, éramos tóxicos. Después eso pasó con el tiempo, nos tuvimos mucha más confianza, nos despreocupados y empezamos a estar más juntos", comenzó contacto Xime.

Fue Flor la que les dijo que ese tema le interesa particularmente, con el fin de conocer más sobre todo lo que trascendió durante la cuarentena. Posteriormente, Xime explicó que en el celular de Conti aparecieron mensajes con otra mujer y en tono serio, lejos de las bromas, le pidió explicaciones al aire.

"¿Es o no es infidelidad?", lanzó sin mediar más, Capristo, a lo que Conti respondió con firmeza: "No". "¿Cómo que no?", lanzó "La Negra" ante el comentario en tono de broma de los panelistas.

"Pará, me están acusando, porque no eran mensajes de "vení mamá, te espero en la...". Esa índole hubiese sido más grave", aseguró Gustavo que quedó en un mano a mano con Flor. "Creo que el problema es el consenso, es que no lo pudieron charlar. Quizás su vos (Gustavo) hubieras ido de frente, que ese es el gran problema que tienen las parejas; y le hubieras dicho "no hice nada pero me pasa esto, qué hacemos...".

Ante el planteo, Gustavo intervino asegurando que "no me pasaba nada". Ximena volvió a intervenir y a increpar al padre de su hijo. "Algo te pasaba porque sino no le estabas diciendo "me tomo un avión, te abrazo", "me van a echar". Yo no quería echarlo, yo lo amo a él, pero también quiero tener mi permitido y él me dijo que no", aseguró.

"Después aparecen estos mensajes y yo quedo como que estoy loca, ¿por qué? ¿no estaban reclamando que querías libertad y tener una pareja abierta? Sí, pero él no quiso". Por su parte, Florencia volvió a intervenir, "Entiendo de parte de Ximena que vos te cortaste solo y no importa cómo haya sido, pero ella quedó afuera me parece que es donde empieza, hay algo de traición en eso".

"Pasó que me escribieron mensajes por un tiempo determinado y contesté, que no debería haberlo hecho porque la verdad es que no me interesa hacer nada ni llegar más allá", se defendió Conti como última opción antes de que termine el programa. Después del cruce, Flor les pidió volver y terminar la charla en vivo.