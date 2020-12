Desnuda y mojada, Wanda Nara mostró lo que lleva en su piel: "lo dice todo"

martes, 22 de diciembre de 2020 17:28

Wanda Nara vive días de ensueño en París, donde actualmente reside junto a su pareja Mauro Icardi, y sus cinco hijos. Recientemente estrenando sus 34 años, la modelo y empresaria se animó a una foto hot en medio del invierno europeo.

Sensual y cuidando cada detalle, la rubia publicó una imagen en sus redes sociales donde puede vérsela desnuda y mojada en medio de la ducha. Más allá de su escultural figura, reveló también una "marca" que dice mucho de ella.

"Mi tatuaje lo dice todo", sólo con esa inscripción, Wanda compartió con sus seguidores el tatuaje que lleva en su costado derecho, justo sobre las costillas. Un avión. En sólo pocos minutos de haber subido la imagen, cosechó más de 70.000 Me Gusta y cientos de comentarios alabando su belleza.

Posible reconciliación

Este sábado, Andy Kusnetzoff invitó a su programa a Zaira Nara, Flor Peña, Paula Chaves, Jésica Cirio y Vero Lozano para competir contra la vuelta de Mirtha a la televisión. Entre las preguntas, el conductor invitó a pasar al frente a aquellas que en algún momento se hubiesen sentido padres de sus padres.

"Mi mamá dedicó su vida a cuidarnos a Wanda y a mí. Después se separó de mi papá y se sintió con el nido vacío totalmente. Las dos nenas nos fuimos a vivir a Europa. A nosotras nos preocupaba porque pasó de estar con las mamás del colegio a empezar de cero", explicó Zaira.

Otro es el tema con su padre Andrés, quien desde hace años comenzó tener una vida pública y a dar notas revelando intimidades de sus hijas en los programas de chimentos. "Con mi papá me pasó que tuve que ponerme en el lugar de él. Me molestaba verlo tan expuesto. A los cincuenta y pico le agarraron esas ganas de mostrarse. En este medio te llaman para hacer una nota. Con nosotras, por un tema de tiempo, la mayoría son "no", pero mi viejo si estaba tomando un café accedía".

Andy le preguntó si pudo hablar de esto con Wanda. "No, imposible. Ella era ¡qué mier.... hace en la tele!. No llegó a ponerse en ese lugar. Pero cada una tiene su personalidad. Se lo dije sensatamente para que viera que le podía resultar llamativo esto de que te traten como un rey, llegar y que te pidan fotos, pero había un montón de cosas extra. La relación entre ellos mejoró", sentenció Zaira.