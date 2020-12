Claudia Villafañe volvió a Masterchef tras de la muerte de Diego: "necesitaba el abrazo"

martes, 22 de diciembre de 2020 00:00

Este lunes 21 de diciembre, se emitió por Telefe la vuelta de Claudia Villafañe a MasterChef Celebrity tras la muerte de Diego Maradona, y en el piso se vivió un momento especial. A penas entró, sus compañeros se fundieron en un largo aplauso y su emoción no tardó en aparecer.

El conductor Santiago del Moro tomó la posta para saludar a la participante y le dijo que "todo lo que pienso yo, y lo que piensan los argentinos, ya lo sabes. Tu entereza, tu don de gente. Tenés una garra como pocas veces vi en mi vida”.

Tras esas palabras, "El Mono" de Kapanga sostuvo que “Claudia es el compromiso asumido, le va a venir bien estar acá”. Fue entonces que "La Claudia" como la apodan sus compañeros, tomó la palabra,

“Yo sé que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de la gente que trabaja acá, de ustedes (señaló al jurado), porque sé que esto me va a distraer. En este momento estoy a full, apoyando a mis hijas en todo como siempre, pero desde un costado, como también estuve siempre. Me parece que eso es lo que corresponde”.

Por último y ya poniendo quinta a fondo en la competencia, sostuvo a modo de deseo, "ojalá que pueda seguir avanzando, porque esto me hace bien. Somos 8, es cada vez más difícil, pero voy a poner todo de mí para seguir y llegar a la final. Esto es algo mío, me hace muy bien y lo disfruto estar acá”.