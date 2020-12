"Una joya", Flor Peña se animó a un juguete que "hace de todo"

lunes, 21 de diciembre de 2020 00:00

Florencia Peña brilla como conductora en la pantalla de Telefe al frente de "Flor de Equipo", donde seduce a los televidentes con su belleza, humor y carisma.

Más allá de su forma de ser, mucho de lo que ofrece a través de la pantalla se debe a un estado de bienestar que trata de mantener a diario, incluído el sexo y el placer. Es así que a través de sus redes sociales, se animó a mostrar el juguete sexual que la acompaña y "hace de todo".

"Estamos llegando al final de un año muy muy difícil, así que qué mejor que regalarnos placer para terminar bien arriba el 2020 y arrancar bien el 2021", comenzó diciendo la rubia en sus Historias de Instagram.

"Miren lo que es este aparatito divino, no me digan que no es una joya. Tiene diez funciones, vibra, hace de todo", agregó Flor detallando el lugar donde se puede conseguir el vibrador y feliz por la adquisición.

"Sos todo", la emoción de Florencia Peña

Florencia Peña aprovechó una vista privilegiada desde el balcón de su casa y fotografió a un ser especial en su vida. Feliz por su nuevo proyecto como conductora en la pantalla de Telefe, donde dirige "Flor de Equipo", la modelo, actriz y humorista emocionó a todos al dejar al descubierto que sigue cerca a su familia.

Esta vez lo hizo con su hijo más pequeño, a quien mostró tomando clases de natación con su profesora, y a quienes le dedicó emotivos mensajes, enamorada por las conquistas del pequeño.

"Hijo sos todo", escribió Flor junto a una foto subida a sus historias de Instagram, en la que puede verse al pequeño a punto de un chapuzón. "Tiene a la mejor seño", agregó arrobando a su profesora. ¡Una ternura!