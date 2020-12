¿Reconciliados? una foto de El Polaco con Barby generó incertidumbre

lunes, 21 de diciembre de 2020 13:44

Están o no juntos. Ésa es la duda que circula en el mundo de la farándula, entorno a El Polaco y Barby Silenzi. La pareja habría quedado envuelta en un escándalo por una fiesta a la que habría asistido el cantante en la casa de Fede Bal y habría sido el detonante para la separación.

Esa situación levantó las especulaciones el fin de semana y en las últimas horas una foto mostraría que la pareja sigue junta. En la mañana de este lunes, Ángel de Brito difundió una imagen en Los Ángeles de la Mañana, LAM, donde se los ve a los dos acostados en una habitación.

Allí, ella aparece durmiendo y el acostado mirando la cámara y sacando la foto en modo selfie. Según explicó el conductor, la foto sería de las últimas horas y la habría mandado él a los medios, sin embargo no fue compartida en ninguna de las redes sociales de la pareja.

Captura LAM

La foto que sí compartió él en su muro de Instagram es una que sale sentado al pie del Árbol de Navidad con la guitarra y abrazado por su mujer. "Seguimos apostando al amor ... gracias a todos por preocuparse y preguntar", dice el posteo que acompaña la imagen.

Pero luego, Ángel de Brito usó su cuenta de Twitter para aclarar que la foto no es de ahora sino del 12 de diciembre y que fue reflotada ahora en este contexto tan especial que vive la pareja.

Hila @juariuok uD83DuDE0E pic.twitter.com/mNitKrozJ1 — uD83CuDF32 A N G E L uD83CuDF32 (@AngeldebritoOk) December 21, 2020

En LAM, Ángel de Brito explicó que se pudo contactar con Barby y ella el confesó que están separados: "Le mandé un mensaje a ella para saber si era verdad que estaban en guerra y ella fue directa: 'en guerra no pero separados sí'. Le pregunté si quería hablar en LAM pero me dijo que por ahora no, que estaba destruida".

Luego detalló que ella agregó: "estoy destruida, no puedo hablar y estoy muy triste, voy a esperar un tiempo".

Según lo que trascendió en el programa, este lunes ella se estaría cambiando de casa para ir a vivir a un departamento de 3 ambientes que no sería el de ella sino que fue alquilado para vivir ella con sus nenas. "En estas horas ya estaría mudando la ropa y después los muebles", aseguraron.