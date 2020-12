Fede Bal tras salir de Masterchef Celebrity: "los otros reality los vivía con hambre de ganar"

lunes, 21 de diciembre de 2020 01:02

Fede Bal fue eliminado de Masterchef Celebrity en una gala que estuvo atravesada por las complicaciones en la cocina. El hijo de Carmen Barbieri se fue con una sonrisa en su rostro por el camino vivido hasta ese momento y destacó que lo disfrutó siempre. Tras salir del certamen de Telefe, tuvo un mano a mano con Flor Vigna vía Instagram donde agradeció al público y confesó que en los otros reality no disfrutó tanto del show como en éste.

"Me pasa algo muy lindo con el programa. Sentí que Argentina se sentaba frente a la tele y no se despegaba. Fue una sensación tan increíble de ser fanático de lo que uno hace. Ser consumidor, amar lo que haces y verlo después es muy lindo. Se ve reflejado en la casa de todos los argentinos", señaló Fede en el vivo.

Luego aclaró que él "quería jugar y verlo como desafío" y no como una competencia. "Me sentía muy niño y mi rol era cumplir con el plato. Se pasaron unos días hermosos", agregó destacando que el 2020 los argentinos vivieron "un año muy duro", donde faltó no solo la salud en muchos hogares sino el trabajo.

"Necesitaba trabajar y sentirme vivo, feliz, que puedo divertir a la gente desde otro lado. Ir a Masterchef me levantaba feliz porque era sinónimo de alegría y trabajo. Me sacaba de casa y me sentía útil", subrayó destacando que se siente "acompañado por el público".

En este proceso destacó a los productores de este programa, que lo dejaron probar "en diferentes formatos y eso es tan lindo porque me abre la cabeza y me ayuda el día de mañana a inventar más cosas".

"Tengo mucha ambición pero disfruto del momento. Mi presente sigue siendo Masterchef y lo sigo disfrutando", agregó confesando que: "los otros realitys los vivía con hambre de ganar, no los disfrutaba y ahora me voy feliz, porque éste lo disfruté".

Por otro lado aclaró que en la gala de eliminación de este domingo, no se había rendido sino que sintió que era el momento de irse: "no fue tirar la toalla, y decir no sirvo para esto. Sentí, otra cosa que mi techo de la cocina ya lo había superado".

Finalmente se refirió a suu relación con Germán Martitegui sobre quien aseguró que siente que "es tan serio que causa gracia". "Me cae muy bien. Pero al principio nadie sabía cómo tratarlo. Al principio imponía respeto, ya desde el primer momento me vino a diciplinar pero le dije la forma (...) Eso fue construyendo una relación más de padre a hijo (...) no me dio para enojarme", finalizó.