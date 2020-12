lunes, 21 de diciembre de 2020 00:20

Hace unos días dijo que ya era momento para él de abandonar la competencia porque no estaba a la altura. Y este domingo finalmente terminó expulsado del certamen. Fede Bal fue eliminado de Masterchef Celebrity y se fue aceptando que ya era el momento de irse.

En la gala de este domingo en la noche, el desafío fue hacer ricota frita con salsa de remolacha y puré de habas. Todos los participantes aceptaron la ayuda del jurado para encaminar su plato, sin embargo el hijo de Carmen Barbieri pidió que no lo ayudara. Cuando Germán Martitegui se acercó a su mesada a darle algún consejo y él le dijo: "hoy no quiero ayuda de nadie de ustedes. Vamos a ver qué pasa, no es de agrandado".

A partir de esto, le sucedió una ola de situaciones que le complicaron su continuidad en la cocina, incluyendo un profundo corte en la mano, y la eliminación quedó a un paso. Al final el jurado le levantó la tarjeta roja en el mano a mano que tuvo con el Mono de Kapanga.

"Me siento el verdugo", dijo el Mono al escuchar la sentencia y luego Germán Martitegui le expresó: "hoy te salvaste, a partir de hoy es todo a pulmón. Confío en vos".

Luego a Bal le dio una devolución emotiva, con una sonrisa en su rostro: "te deseo mucha suerte, tenes muchas condiciones de hacer cosas buenas.... esta emoción que te envolvió ahora te envuelve muchas veces para cosas buenas... fue una alegría tenerte acá".

Por su parte, Damián le agregó: "no renegamos con ningún participante tanto como con vos.... doy gracias a Masterchef por conocerte... y ahora a cocinar".

Finalmente Donato destacó que tiene "una personalidad que te distingue y te vamos a super extrañar".

Fede se despidió con alegría y destacó que "toda la vida me voy a acordar de estos meses que vivimos, sobre todo por las risas". "Lo que más me pasaba era eso... es muy loco trabajar en algo que vos también sos fans. Creo que es la primera vez que me pasa. Ahora me voy a comer pochoclos y ver quien gana Masterchef... nos llaman celebrity pero somos personas", finalizó.