Escándalo: trascendió un audio en el que Fede Bal invita al Polaco a una fiesta

lunes, 21 de diciembre de 2020 13:04

Un verdadero escándalo se desató en los últimos días y tuvo como protagonista a Fede Bal y el Polaco. Según informó este lunes Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, LAM, el reciente eliminado de Masterchef Celebrity invitó a su compañero a una fiesta en su casa con "mujeres".

El conductor del programa de espectáculos de El Trece reprodujo parte de un audio que le llegó a su línea de whatsapp en la que se escucha la voz de un joven, que sería Fede Bal, invitando a una fiesta para pasarla bien.

"La pileta está hirviendo", se escucha en un fragmento del audio y luego agrega: "no sabes las mujeres que vienen Polaco". Este audio sería el que escuchó luego Barby Silenzi y habría sido el detonante para separarse.

"Le mandé un mensaje a ella para saber si era verdad que estaban en guerra y ella fue directa: 'en guerra no pero separados sí'. Le pregunté si quería hablar en LAM pero me dijo que por ahora no, que estaba destruida", aseguró Ángel de Brito en su programa.

Luego detalló que tanto él como sus "angelitas" tiene "toda la historia, sabemos lo que pasó con la fiesta, porque mucha gente fue contando". Ante esto le preguntó a Barby si quería hablar pero ella agregó: "estoy destruida, no puedo hablar y estoy muy triste, voy a esperar un tiempo".

Según lo que trascendió en el programa, este lunes ella se estaría cambiando de casa para ir a vivir a un departamento de 3 ambientes que no sería el de ella sino que fue alquilado para vivir ella con sus nenas. "En estas horas ya estaría mudando la ropa y después los muebles", aseguraron.

Por su parte, Yanina La Torre explicó que en la fiesta del problema tuvo la participación de alrededor de 30 personas entre las que estaba Mati Napp. "Era una joda grande", aseguró la angelita.