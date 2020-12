Zaira confirmó que estaría cerca la reconciliación entre Wanda y su papá

domingo, 20 de diciembre de 2020 00:00

Este sábado, Andy Kusnetzoff invitó a su programa a Zaira Nara, Flor Peña, Paula Chaves, Jésica Cirio y Vero Lozano para competir contra la vuelta de Mirtha a la televisión. Entre las preguntas, el conductor invitó a pasar al frente a aquellas que en algún momento se hubiesen sentido padres de sus padres.

"Mi mamá dedicó su vida a cuidarnos a Wanda y a mí. Después se separó de mi papá y se sintió con el nido vacío totalmente. Las dos nenas nos fuimos a vivir a Europa. A nosotras nos preocupaba porque pasó de estar con las mamás del colegio a empezar de cero", explicó Zaira.

Otro es el tema con su padre Andrés, quien desde hace años comenzó tener una vida pública y a dar notas revelando intimidades de sus hijas en los programas de chimentos. "Con mi papá me pasó que tuve que ponerme en el lugar de él. Me molestaba verlo tan expuesto. A los cincuenta y pico le agarraron esas ganas de mostrarse. En este medio te llaman para hacer una nota. Con nosotras, por un tema de tiempo, la mayoría son "no", pero mi viejo si estaba tomando un café accedía".

La conductora aseguró que le tomó tiempo pero que finalmente intentó ponerse en sus zapatos y entenderlo. "En un momento me dije que por qué me jodía que saliera en las revistas cuando yo me dedico a esto. En ningún momento dejé de hablarle, pero sí me molestaba. Me chocaba verlo sentado en un programa. Lo entendí porque si era mi laburo, me apasionaba, por qué a él no podía pasarle también. Él también me podría haber dicho "mirá no quiero que seas famosa". Yo le hubiese contestado que era mayor de edad, y él también".

Andy le preguntó si pudo hablar de esto con Wanda. "No, imposible. Ella era ¡qué mier.... hace en la tele!. No llegó a ponerse en ese lugar. Pero cada una tiene su personalidad. Se lo dije sensatamente para que viera que le podía resultar llamativo esto de que te traten como un rey, llegar y que te pidan fotos, pero había un montón de cosas extra. La relación entre ellos mejoró", sentenció Zaira.

