"Yo nací así", la dura historia de Pablo Ruiz

Este domingo, el querido cantando y ahora participante del Cantando 2020, Pablo Ruiz, se sinceró en Almorzando con Mirtha Legrand y habló de los duros momentos que debió enfrentar a lo largo de su carrera.

Es que durante su juventud, Pablo aún no había definido su elección sexual y contó el bullying que sufría por parte de chicos de su edad, y hasta en imitaciones de otros famosos.

Fue la conductora, Juana Viale, quien le preguntó ¿cómo es tu vínculo ahora con Miguel Del Sel?", y ese fue el disparador para que el artista abra su corazón. Más allá de confirmar que "no hay vínculo", Pablo reveló que le dolían sus interpretaciones. "A los dos nos dolían, a mi mamá y a mí, y a mi familia entera. Porque eran burlas de a lo mejor una sexualidad que yo a esa edad todavía no tenía definida. Entonces sí, dolía muchísimo", contó.

"Eso es lo que me hizo a mí la adolescencia, la pubertad...Porque yo prácticamente me han rescindido contratos por eso", agregó ante la sorpresa de la nieta de la diva.

"Sí, porque no sabían cómo manejarlo, y me decían 'tenés que ser más masculino', o me mandaban al gimnasio. Era otra época, la verdad que no lo sabían manejar. Ricky Martin aguantó mucho, se contuvo mucho tiempo hasta que lo dijo. Fue más o menos en la misma época, él lo dijo y yo también lo dije, y la verdad que es muy liberador, porque después de eso ya está, se acabó el run run, el asedio de los periodistas amarillistas que están siempre buscándote un romance o la foto con alguien del mismo sexo", explicó.

"Yo estaba haciendo una temporada en Mar del Plata y estaba con mi pareja en ese tiempo y estábamos todo el tiempo, vivíamos en el mismo departamento, entonces ya la prensa sabían todos. Me llamaron de Crónica y me dijeron sabemos que estás con tal y tal, tipo apurándome, y yo dije diganlo, no tengo problemas, no pasa nada", recordó con un tono conmovedor.

"Para mí tiene que ver con una cuestión meramente espiritual, uno no puede decidir qué ser, qué te gusta o qué no te gusta, uno nace así. Yo nací así", finalizó.