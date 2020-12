Vero Lozano desencajada en un boliche: "¡Basta, me tenés harta!"

domingo, 20 de diciembre de 2020 00:00

Este sábado, Andy Kusnetzoff invitó a su programa a Zaira Nara, Flor Peña, Paula Chaves, Jésica Cirio y Vero Lozano para competir contra la vuelta de Mirtha a la televisión. Esta vez, el conductor invitó a pasar al frente a las que tuvieran una historia inolvidable en un boliche.

Fue Vero quien contó una de las anécdotas que se llevó toda la atención. "Siempre me gustó la joda", aclaró antes de relatar que incluso llegó a ser pública del boliche Pachá y de prácticamente mudarse a vivir a Tequila.

"Con mi amiga Maca, que está en el cielo y siempre la quiero recordar con alegría, éramos muy fiesteras y muy gauchas. Un día estábamos en el VIP de Tequila que nosotros sentíamos que era nuestra casa. Había dos pendejas de mierd... a las que nadie las había llamado, no eran famosas ni nada. Nos daba bronca, porque molestaban y molestaban. Yo le decía a mi amiga 'les voy a dar con algo', Maca me decía que no", comenzó explicando.

El enojo fue en aumento, y una de las chicas se llevó la peor parte: "Y pasaba el chico que nos gustaba y éstas seguían rompiendo las bo... Había una frapera, y aclaro, no tenía hielo, pero le jugué al cono del silencio se la metí así (y señaló cómo se la puso en la cabeza a una de las chicas). Y le dije ¡Basta, me tenés harta!, porque estaba molestando".

Las invitadas y el propio Kusnetzoff no pudieron creer que ella pudiese tener esa reacción. Zaira Nara quiso saber si en algún momento previo hubo intercambio de miradas. "¡Sí! Estaban molestando! No me gusta la gente que molesta", acotó la psicóloga.

¡Es horrible!, sentenció Andy.

