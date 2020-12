"Te amo con todo mi corazón": un panelista de "Cortá por Lozano", a pura sinceridad

domingo, 20 de diciembre de 2020 15:09

Domingo y aunque con delay, según dijo, Nico Peralta confesó lo que siente por una persona especial en su vida que estuvo de cumpleaños. Es que el periodista de "Cortá por Lozano" es así, pura emoción.

"Esta dedicatoria llega con delay pero hay un motivo: ayer lo único importante fue dejar el tel de lado y pasarla bien juntos. Rodri llegó a mi vida para sumarle alegría, música, fiesta, buena compañía y mucha risa. ¿Quién dijo que no se puede tener nuevos amigos a los treinta y pico? Es más, tengo el registro exacto de la primera vez que nos vimos: el 30 de noviembre de 2018 (música festiva mediante), tomamos unos tragos, bailamos un rato y enseguida sentí que nos conocíamos de toda la vida. ¡Sagitarianos al extremo, te amo con todo mi corazón!", confesó.

Y continuó: "ayer fue su cumple, celebramos en la terraza de su casa al aire libre y la pasamos como siempre: ¡IN-CRE-I-BLE! Gracias por todo, amigue (Ro usa la palabra 'amigue' desde los 90, mil años antes de que existiera el lenguaje inclusivo). ¡Feliz vuelta al Sol @rodricasca! Te quiero tantooo".

Chau fobia

Enfrentar los miedos es lo más difícil para cualquier persona. Pero con paciencia y ayuda se puede conseguir. Así lo mostró Nicolás Peralta, quien en Cortá por Lozano pudo comenzar a superar una de sus peores fobias: los perros.

Eso lo consiguió de la mano de "Copito", el perro de Verónica Lozano quien forma parte todos los días del programa que se emite en la siesta por Telefe. La mascota tiene su cucha al lado de su dueño y está presente durante las 2 horas que dura la emisión en vivo y en directo.

Precisamente esa presencia fue la que ayudó al panelista a enfrentar el miedo y empezar a superarlo. Así lo contó él en su instagram, donde agradeció a Lozano por "su generosidad" al compartir el amor del perro y relató cómo fue que nació el miedo a estos animales.

"Copito, que no solo es un integrante más de @cortaxlozanofan sino que a mí, en lo personal, me hizo y me hace muy bien", comenzó expresando en un posteo que hizo en su muro de Instagram.

Luego agregó: "Siempre le tuve miedo y reticencia a los animales en general y jamás pude tener un perro de mascota porque cuando era muy chico, me mordió el perro de un vecino y eso me marcó para siempre. Me la tenía junada, me veía venir y me sacaba carpiendo, me tiraba tarascones en los tobillos cuando iba en bicicleta y me la hizo pasar horrible. Desde entonces (y lo digo con tristeza): terror a todos los perros".

"No exagero si les cuento que no puedo compartir siquiera un ascensor con un inofensivo caniche, siempre me cruzo de vereda si veo venir a un paseador con perro. Me sudan las manos y recito por dentro San Roque, San Roque que este perro no me toque' y hasta tuve que pedirles a muchos famosos que encerraran a sus mascotas cuando iba a sus casas a entrevistarlos. ¡De locos!", confesó.

Posteriormente contó que "con Copito algo cambió" porque "fue de a poco porque los miedos no se vencen de un día para el otro". "Él viene con Vero todas las tardes al canal y estoy convencido de que solo le falta hablar: entiende todo, regala amor, mueve la cola, pide mimos, busca comida, lee la buena o la mala onda de los invitados y me busca para que le haga caricias. ¡Qué lindo es alzarlo y sentir su corazoncito acelerado!", destacó.

"Perdón por la extensión del texto pero necesitaba contarlo. Gracias Vero por compartirnos a tu bebito y gracias Copito por enseñarme de a poco a perder el miedo a los perros. Y, sí: tener un perro cerca hace bien", finalizó.