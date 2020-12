"Se criticó a todos los que conocemos": Darío Barassi perdió todo filtro

domingo, 20 de diciembre de 2020 15:40

Darío Barassi atrapa desde sus historias y posteos en Instagram con sus descripciones de situaciones y puestas en escena desopilantes que matan de risa a sus seguidores. En el cierre de sus vacaciones en Cariló hizo un resumen sin desperdicio.

"Terminan estas vacaciones increíbles... Emilia, mi pipi, aprendió a conocer, respetar y amar el mar. De llorar al grito de viene viene, a mandarse sola, patalear y lavarse las manos. Amante de la destrucción de castillos de arena y muy buena tester de pozos. Conoció los mejores churros de la costa, y sin necesidad de un adn, los amo como el padre. Esa trompa mix de arena y ddl. Si, come arena. Se hizo fan de las papas fritas. Hija e tigre. Bue. Hija e vaca", comenzó su relato acompañado de una foto con su esposa, la también sanjuanina "Luli" Gómez Centurión e hija.





"Carilo está divino Mi flia es espectacular. Me hace bien, me da orgullo, la disfruto y amo.Con mi mujer tuvimos ratos de pareja y fueron espectaculares. Parecíamos novios, se comió y brindó fuerte y eso está muy bien. Se chusmeo y se crítico a todos los q conocemos como tiene q ser. Nos pusimos al día. Está intacta la cuestión. Te amo @luligomezcenturion Gracias Sabrí x todo!!! Vuelvo muy bronceado y me favorece. Mucho afecto de la gente y eso se agradece siempre. Me reencontré con amigos varios y eso se disfruta", destacó el sanjuanino que brilla como conductor en El Trece.

"Ahora estoy recién bañado y encremando. Grrrr sexy. Última comida y mañana partimos... Quiero algo rico, un gin, mi mujer, reír, ver fotos y vídeos de hoy de la enana, y no mucho más. Eso es todo. Mirá q placa!!!", destacó el sanjuanino que se prepara para un verano con todo.

A dedo

"Soy un agradecido porque tengo mucho trabajo: eventos de fin de año, 100 Argentinos Dicen... pero me voy a Cariló con las chicas a comer rico, a salir de compras navideñas, pan dulce, meterme al mar", había dicho Barassi en un video en su historia de Instagram unas horas antes de emprender el viaje.

Y durante toda esta semana compartió con sus seguidores cómo vive los días en la playa, los juegos con su hija e incluso su desafío para el 2021: "cuello". Sin embargo también se da un tiempito para hacer algunos trabajitos mientras su familia disfruta de la naturaleza

Precisamente acá es cuando se dio una situación que lo terminó dejando a él a pie y teniendo que caminar hasta la playa, que se encuentra un poco retirado de donde se están alojando.

"Me quedé laburando y le dije a la gorda 'esperame antes de ir a la playa' y la gorda se fue. Es la segunda vez que lo hace", contó en su historia de Instagram con el tono de humor que lo caracteriza.

"Para mi que lo hace para que adelgace, acá me tenés, caminando. Disfrutando de la flora y la fauna", agregó mientras mostraba el recorrido que hacía caminando sólo.

Luego se lo vio debajo de un árbol, al lado de la calle y sin nadie circulando. "Un poquito de sombra porque me estoy incinerando. ¿Si hago dedo me llevarán?", se preguntó expresando el cansancio por el camino recorrido.

Hace un par de semana, el actor llegó a San Juan para pasar el fin de semana largo con su familia. Acá rememoró momentos de su infancia y adolescencia.

Las primeras imágenes y videos que compartió tras amanecer en su casa materna, fue un álbum de fotos antiguas con mensajes que su madre aún atesora. La emoción quedó disimulada entre risas y chistes de él mismo junto al recuerdo de momentos vividos.

Sus abuelas, las tías, sus hermanos y otros tantos seres queridos aparecieron en imágenes que sorprendieron a Darío. "Si hay algo que me gusta de San Juan es que la viaja tiene un mueble con muchas fotos, vamos a indagar a ver qué nos encontramos", comenzó contando el conductor.