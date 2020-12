"Mi peor defecto": la particular "incontinencia" de Lizy Tagliani

domingo, 20 de diciembre de 2020 14:04

Es imposible no reír al lado de Lizy Tagliani. Y aunque hoy es su sello característico y el público la ama por ello, no siempre le fue bien. Es más, en un momento fue algo "problemático".

"Jajjajajajja reír sin parar es hermoso. Desde chica que no me pasaba de reírme por no querer reírme... fue mi peor defecto de chica que me reía de todo sin poder explicar ¿por qué? Pero ahora cuando me sucede lo disfruto... #PORELMUNDOENCASA hoy junto a @marley_ok por @telefe 20:30 hrs", destacó Lizy este domingo en un video con Marley y su equipo, en uno de sus viajes.

El conductor de "Por el mundo" llora de risa cuando están a la mesa y sus productores no entienden por qué. Eso sí... es innegable que no pueden parar. "Me hizo reír esta tarada. No se puede comer así", destacó Marley. "No tomen más porque les hace mal. Basta", dijo Federico Hoffmann que grababa el momento, que sin dudas queda como anécdota del programa. ¡Genios!

Los Simpsons lo sabían

Los Simpson predijeron de todo. Un hombre negro llega a la presidencia de Estados Unidos, un virus proveniente de Asia genera una pandemia y un avión que se estrella con jugadores, fueron algunas de esas "predicciones". Ahora parece que se suma un insólita "visión del futuro".

Este sábado, Lizy Tagliani compartió una foto de ella con su novio Leo Alturria frente a frente. Con esta foto compartió la captura de una postal de los Simpsons donde se ve al señor Flunder con Smithers frente a frente, abrazados y compartiendo su amor.

Junto a las dos imágenes escribió: "Los Simpson lo predijeron// Te amo smithers jajajajaja". La reacción de los seguidores fueron de lo más desopilante.

La conductora está en su mejor momento y no sólo por su regreso a la TV con Marley en "Por el mundo" sino porque está de maravillas en su relación con Leo Alturria. Muy enamorada, comparte su día a día con su novio y también, los pequeños gustos de los que disfruta.

Entre ellos, está el de disfrutar del verano en la pileta y este jueves se animó a usar una malla y hacerla "colaless". Posando para la cámara, levantó suspiros en Instagram y su novio reaccionó al instante. "La hice colaless sino soy mi mama... soy una almohada con funda chica jajajjajaja... el cuerpo es pasajero y no me preocupa... pero era necesario nada de forma o sea soy básicamente miss simpatía", dijo Lizy con su clásico humor.

Sin duda, su físico fue aplaudido por los seguidores y Leo acotó: "Anda mostrando demasiado señorita, acabas de desbloquear mi parte hot! Na mentira". Los fans de Lizy le señalaron que dejara que su pareja "muestre" y la elogiaron.