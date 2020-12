¿Cómo?: a Marcela Kloosterboer le tiraron piedras

domingo, 20 de diciembre de 2020 14:44

Marcela Kloosterboer está de vacaciones en Miami y disfruta cada momento en familia. En el último tiempo, comparte en redes imágenes de sus hijos y la sencillez de la diversión más hermosa.

En ese plan, compartió una imagen en la playa con su hijo menor Otto que le entregaba algo en las manos. "Él me regala piedras.

Cuando no me las tira", confesó la actriz en tono gracioso sobre lo que hace el pequeño.

En los comentarios, su excompañeras de Separadas, Celeste Cid y Mónica Antonópulos destacaron "Ottito estás re altoooo"; "Y el tamaño de ese bebé?!!" en referencia al pequeño al que ellas conocieron en sus primeros meses, cuando acompañaba a Marcela a las grabaciones. ¡Qué lindos!

Emocionada

"Hoy 13 años de nuestro primer beso. Cuántas cosas vivimos, momentos muy felices y muy malos también, compartiendo la vida. Acompañándonos siempre y manteniendo nuestra individualidad. Y lo mejor de todo, nuestros hijos. Lo escribo y sonrío de pensar en ellos y lo enamorados que nos tienen. Gracias mi amor. Te amo", señaló la actriz, junto a una imagen con Fernando Sieling, su esposo.

Marcela está atravesando una nueva etapa ya que dejó de participar como socia en una empresa que le dio muchas satisfacciones y anticipó que trabaja en nuevos proyectos.

En septiembre, hizo el inesperado anuncio. "A partir de esta temporada de invierno no soy más parte de Kloosters (su marca de zapatos, carteras y accesorios). Les quiero agradecer por todo el apoyo y por todo el acompañamiento de todos estos años. Fue un proyecto muy lindo, que disfrute mucho pero cumplió su ciclo para mí", contó.

