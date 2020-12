Stefi Roitman y una sugestiva foto mostrando su pancita: "¿se viene un bebé?"

miércoles, 2 de diciembre de 2020 00:46

A medida que corren los días, el rumor de un posible embarazo de Stefi Roitman y Ricky Montaner va creciendo. Ambos están comprometidos y pese a que no hay fecha de casamiento, todo indica que la relación va para largo. Es que no dejan de expresar el amor que se tienen vía redes sociales y en cada nota que les hacen pero ahora una serie de indicios indica que no están solos.

Es que varios comentarios en el nucleo de los Montaner van alimentando el rumor de que está esperando un bebé. Y ahora ella dio un paso más adelante con una serie de fotos que publicó en su cuenta de Instagram en la noche de este martes. La rubia lució su silueta en las redes sociales con el mensaje "feliz noche".

Sin embargo no fueron sus palabras ni lo seductora que se ve lo que generaron revuelo en sus seguidores. Sino que llamó mucho la atención el hecho de que luciera una remera corta que dejara al descubierto su panza y se la fotografiara con precisión. Stefanía se publicó 3 fotos con el posteo pero siempre apuntando todas las miradas a su vientre. En la última directamente enfoca sólo la pancita y generó una ola de comentarios de sus seguidores.

"hay bb", "bebe??", "se viene un bebé???", "Dios!!! hay pancita??? mmm", "Pampita dijo que estás embarazada", son algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores en el posteo expresando lo que muchos quieren saber.

En las últimas horas, durante la producción de fotos para la revista Gente, Pampita lanzó a la prensa que la mujer de Montaner está embarazada y no ella como todos los periodistas le preguntan: "me parece que se equivocan, porque están hablando de Stefi Roitman".

Sus palabras se suman a los trascendidos que comenzaron de la mano de comentarios en el nucleo familiar de los Montaner. Ricky compartió una historia en Instagram desde la cama junto a Stefi que fue acompañada con unas palabras bastante sugerentes: “Así me despiertan y así se quedan”.

Además, en los últimos días, Camilo Etcheverry, el marido de Evaluna, hermana de Ricky Montaner, también realizó un comentario que dio qué hablar. "Te amo Stef! Amo que vayas a ser la tía de mis hijos. Y yo el tío de los tuyos", expresó en las stories.