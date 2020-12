Pampita súper sexy y ¿sin ropa interior?: "extrañaba ponerme un vestido así"

miércoles, 2 de diciembre de 2020 00:17

Es hermosa, despampanante y cautiva en cada lugar donde está. Carolina "Pampita" Ardohein participó de la producción de fotos de la revista Gente por el Personaje del Año y sorprendió a todos con su look. Es que la modelo apostó a un vestido súper sexy donde planteó a muchos la duda: ¿usó ropa interior?

La conductora de Pampita Online lució un vestido totalmente negro con dos tajos hasta la cintura y con cutouts laterales. Vestida por María Gorof, la morocha dejó al descubierto sus piernas estilizadas y despertó más de un suspiro cuando compartió las fotos en sus redes sociales.

La producción de gala fue en el Museo de Arte Decorativo, y estuvo organizada por la revista que celebra a las personalidades más destacadas de los últimos doce meses. Precisamente a ellos confesó que se probó todos los diseños de Gorof hasta encontrar el adecuado: "extrañaba ponerme un vestido así".

Las fotos las subió a su cuenta de Instagram junto a un par de videos donde muestra el movimiento de la tela y despertó la curiosidad de sus seguidores que le consultaron si tenía o no ropa interior. Si bien ella no contestó, en uno de los videos se logra ver unas delicadas tiras negras en los laterales, a la altura del final del tajo, que permiten entender que sí iba protegida para la ocasión.

En el contexto de la producción confesó que se sorprendió al ser convocada y que, para ella, "los personajes de su vida siempre son mis hijos". Además negó estar embarazada: "Para nada. No sé por qué insisten tanto con eso, chicos".

Foto: @pampitaoficial

Pampita es una de las figuras que constantemente mantiene activa las redes sociales compartiendo sus looks y momentos con la familia. En Instagram tiene más de 5 millones de seguidores y sus publicaciones suman de a miles de Me Gusta. Precisamente las fotos y videos de la producción de Gente sumó más de 44 mil Me Gusta en apenas 1 hora.