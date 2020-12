El gesto de China Suárez y Benjamín Vicuña con una joven que murió de cáncer

miércoles, 2 de diciembre de 2020 15:14

Candela tenía un gran sueño: ser maquilladora profesional y asesorar en tratamientos estéticos basados en productos seguros. El cáncer la afectó y desde su lucha, no dejó el optimismo ni tampoco de grabar tutoriales de make up, dando los mejores tips.

En ese camino, aparecieron China Suárez y Benjamín Vicuña que conocieron su historia y no dudaron en mandarle mensajes de aliento, incentivándola a salir adelante y la joven actriz destacó su profesionalidad al maquillarse. Lamentablemente, Candela falleció recientemente y en el posteo de este miércoles de la China en su Instagram le dejaron un mensaje.

"Soy mamá de Cande,te agradezco de corazón a vos y a tu marido por haberla ayudado tanto, ella falleció el sábado a la madrugada, ya no sufre más, Dios los bendiga y proteja siempre", escribió la mamá de la joven que sufría leucemia linfoblastica aguda.

Conmovida, China le respondió: "cuánto lo siento. No puedo imaginar por lo que deben estar pasando, espero sirva de consuelo saber que está en un lugar mejor, libre de dolor, y de todo sufrimiento. Los abrazo con el alma".

El último posteo de Cande, admiradora de China y Benjamín

"Gracias vida por lo recorrido y por darme más"

"Gracias vida por lo recorrido y por darme más". Con esas palabras, Benjamín Vicuña agradeció a la vida por un año más, cumplidos en un contexto muy especial de pandemia.

El actor sopló 42 velitas este domingo y lo festejó con su mujer, la actriz Eugenia "China" Suárez y todos sus hijos, incluidos los que tuvo con la modelo Pampita. En esta ocasión, con palabras muy sentidas, expresó un día después lo que significó este festejo y deseó que todo pase rápido para poder retomar esas cosas que se vieron truncadas por el coronavirus como hacer teatro a sala llena.

Con dos fotos en blanco y negro, y apelando a la melancolía escribió: "Un año en blanco y negro. Un año más de luces que de sombras. No es un año más. El cumpleaños sin año, el año que no fue y que nos robó casi todo. El año en donde nos sentimos tan chicos y no pudimos ser libres. El año que nos sacudió por completo y nos hizo llorar, el año que no tiene nombre".

Luego destacó: "son 42 los que cumplí y espero que vuelvan los abrazos y la confianza, que vuelva el teatro lleno. Quiero recordar este año como un año bisagra en mi vida, el año del nacimiento de mi hijo menor, amado Amancio, el año donde se detuvo el tiempo pero no el amor. Quiero ver los colegios llenos de niños y niñas. Quiero celebrar la vida una vez más, contra viento y marea. Quiero brindar por la resiliencia y la adaptación que nos hace grandes, quiero brindar por el amor que trasciende, quiero bailar con mis muertos, quiero terminar de entender algo más del misterio de la vida, quiero querer como la primera vez".

En un año con muchas limitaciones pero en las que a él no le faltó el trabajo y tuvo la bendición de ser padre otra vez, Vicuña le agradeció a la vida todo lo que le dio: "Gracias vida por lo recorrido y por darme más, gracias por sentir el viento en la cara y llorar de emoción, gracias por la risa contagiosa de mi hijos, por el olor a pasto y por cada segundo que transitamos sin un rumbo claro. Y gracias por todo el amor que sin duda es la luz que ilumina cada rincón de la historia".