Un "palito" de More Rial: "mala fama tenemos todos..."

sábado, 19 de diciembre de 2020 19:30

More Rial es toda una influencer con más de un millón de seguidores en Instagram, y no duda en usarlo para mostrar cada uno de sus pensamientos a sus seguidores.

Esta vez, la mamá de Francesco, decidió repostear una llamativa frase que parece esconder un "palito". "Mala fama tenemos todos en la boca de un dolido".

¿Será Ambrosioni el destinatario de ese mensaje?

Su relación con su ex

More y Facundo han tenido decenas de idas y vueltas. Lo último que se supo de ambos que hace diez días cuando la influencer tuvo que salir a aclarar que no habían estado juntos en una fiesta clandestina en Potrero de Garay, en Córdoba.

Ella publicó una serie de videos en su auto donde le habla a aquellos que hicieron trascender esa noticia y le pide que no inventen. Además indicó que su ex fue atacado por un grupo de personas con fines delictivos y por eso terminaron en el Hospital Illia de Alta Gracia.

"Les quería contar, porque están diciendo que fui a una fiesta clandestina y que Facundo, el papá de mi hijo, estuvo en una fiesta clandestina y no es así. Fue a pasar el fin de semana con unos amigos a Potrero Garay en Córdoba y le quisieron robar. Le rompieron una botella de vidrio en la cabeza y le cortaron la oreja", comenzó contando Morena en la red social.

Luego relató que fue buscarlo porque él le llamó para pedirle ayuda y así fue como lo asistió porque es el padre de su hijo. "Nadie estuvo en una fiesta clandestina, dejen de inventar porque no es cierto. Terminen con la mentira y averiguen bien las cosas. Fíjensen, ya que son tan capos, la cantidad de fiestas que hay y yo no voy", agregó.

Por otro lado, se refirió a "la cantidad de choreos que hay" en la Argentina y del que su ex fue víctima. "Él se lo llevó bastante bien y más allá del botellazo, pudo zafar. Pero hay gente que la matan y queda en la nada", lamentó pidiendo a los que hicieron trascender la información que se fijen "más en su vida y dejen de romper las pelotas".