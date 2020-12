Mirtha Legrand: "hay noches que me despierto llorando"

sábado, 19 de diciembre de 2020 23:06

Emocionada y con lágrimas en los ojos. Así se mostró Mirtha Legrand en su regreso a la tradicional programa de los sábados en la noche. La "Chiqui" no contuvo la emoción al recordar a su hermana Goldy que falleció en plena cuarentena de manera súbita.

Su regreso a la pantalla de El Trece fue para compartir una cena mano a mano, a solas, con su nieta Juana Viale. En la ocasión, la reina de la TV confesó que en un momento, cuando iba en el auto rumbo al canal, dudó por qué había aceptado volver al aire pero que estaba feliz por haberlo hecho: "me daba nervios venir".

Chiqui contó que fue muy difícil llevar la cuarentena, que prácticamente no salió a la calle y que la pandemia le "provocó un cambio en las cuerdas vocales".

"No podía concentrarme en los libros pero leí mucho los diarios", contó y luego confesó lo que le preocupa del coronavirus: "que va a pasar con nosotros, soy muy mayor, los años están y me cuesta caminar, porque no camino mucho pero no uso bastón. Eso sí cuidaba mi físico, me ponía crema".

Luego contó cómo vivió la muerte de su hermana gemela. "Eso fue terrible para mi, es la mitad de mi vida, es mi hermana, mi gemela, toda la vida juntas, cuando nací mi mamá no sabía que iba a tener gemelas", relató.

En la mesa trajo a la memoria una anécdota con su papá, don José. "Nos sentaba a cada uno en la rodilla, y preguntaba quien era Chiquita y quien Goldita", destacó señalando que él no las diferenciaba cuando eran chiquitas.

"La partida de ella fue muy fuerte, era la persona que me informaba de todo, sabía todo. Con ella hablé la noche anterior (...) hay noches que me despierto llorando, mojo la almohada llorando con lágrimas (...) he tenido perdidas muy terribles que me han hecho mucho daño, no se de donde saco fuerza", confesó.

Ante esto, Juanita le preguntó de dónde saca fuerzas pero Mirtha contestó: "no sé si saco fuerza".

La noche de Mirtha siguió con momentos muy emotivos con la llegada a la mesa de Marcela Tinayre quien sumó anécdotas y un ambiente muy familiar.