Jorge Rial se "desmayó": "mi nieto me ayuda a levantarme"

sábado, 19 de diciembre de 2020 15:57

El amor de padre e hijo es inmenso. Pero el amor de abuelo a nieto es incomparable. Popularmente se dice que al nieto se lo consciente todo lo que no se pudo hacer con el hijo. Y eso parece ser lo que vive Jorge Rial por estos días.

El conductor de Intrusos vive momentos inolvidables con su pequeño nieto Francesco Benicio, hijo de Morena Rial. Junto al niño juega, se rie y comparte travesuras. Algunos de esos momentos los transmite a sus seguidores vía Instagram donde publica fotos y videos de los momentos más lindos.

Este sábado publicó en su cuenta de Instagram el momento en el que juega a desmayarse y el niño corre para ayudarlo con sus manitos, levantando la cabeza.

"Mi nieto me ayuda a levantarme. Si me dan un poco más de amor me empacho. Tardé, pero me deje abrazar por mi familia. Congelen este momento", publicó un texto con el video y en 3 horas sumó más de 285 mil reproducciones.

Un día antes compartió otro divertido momento del pequeño jugando a la pelota frente a su mujer Romina Pereiro y su hija Rochi Rial: "Pateamos por primera vez una pelota con mi nieto!!!!!!! Un nuevo gallina 🐔. Todo bajo la atenta mirada de @romipereiro y @rochirial".

También subió otro video de la mano de una cálida comida junto al niño: "Salimos a comer con mi nieto y entre los dos le ganamos una batalla cuerpo a cuerpo al charlote. Pero él se quedó con la duda del triunfo y liquido al chocolate que quedaba. Amor y felicidad absoluta".