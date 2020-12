El Polaco y Sofía Pachano, envueltos en rumores de romance

sábado, 19 de diciembre de 2020 11:36

En medio de los rumores que indicarían la separación definitiva de Barby Silenzi y el Polaco, las alertas se encienden y ponen el foco de atención en su amistad con Sofía Pachano.

El periodista Rodrigo Lussich brindó algunos detalles sobre el nacimiento de este supuesto vínculo: “En los estudios del reality aseguraron que existe una relación entre el Polaco y Sofía Pachano. No tienen absolutamente nada formal, es cierto, pero según dicen hay ciertos rumores que los vinculan…”. En Intrusos, el columnista se refirió a que ambas figuras tienen una “bella amistad” pero que también “comparten cacerolas calientes”.

Sus compañeros indagaron más sobre el presente sentimental del cantante. “Según confirman sus allegados, el Polaco ya estaría separado de Barby Silenzi”, lanzó Lussich. Paula Varela, dio más información al respecto: “Ella se estaría mudando a un departamento en Belgrano, que posiblemente sea en el que vivía antes, pero ya estaría completamente distanciada del Polaco”.

“El Polaco vive mucho de fiesta, vive mucho en la noche, en un ida y vuelta, en la fiesta clandestina, en el pernocte y no en la paternidad. Eso lo tiene distanciado de Silenzi”, aseguraron los periodistas.

Rodrigo Lussich confirmó que, si bien no hay nada concreto, se lo señala "muy cerca" de Sofía Pachano.

Algunos televidentes del certamen de cocina la vincularon con el Polaco luego de que, en la evaluación del plato, la joven confesara que lo había realizado el fin de semana. Eso despertó algunas sospechas y se preguntaron si Pachano y el cantante habrían pasado juntos unos días.

El Polaco compartió un video a los besos con Abril y sus seguidores le bajaron el pulgar: "A los bebés no se los besa en la boca"

El Polaco compartió en sus redes una escena familiar junto a su hija Abril, fruto de su relación con Barby Silenzi. En las imágenes se ve al cantante dándole besos a la beba de seis meses.

"Está mal que le dé besos en la boca a un bebé. ¡Hasta los pediatras lo dicen!", "No le des besos en la boca. Los bebés no tienen las defensas, ni deben recibir besos en la boca", "No se besa a los bebés en la boca por más padres que sean", "A los bebés no se los besa en la boca. Hay que enseñarle que esa parte también es íntima, de su propio cuerpo", fueron algunas de las quejas que recibió el cantante.

Fuente: www.eltrecetv.com.ar