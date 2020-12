Entre lágrimas, se fue Luisa Albinoni del Cantando 2020

miércoles, 16 de diciembre de 2020 00:55

Entre lágrimas, este martes Luisa Albinoni dijo adiós al Cantando 2020. La actriz no logró superar el Súper Duelo frente a Cachete Sierra y su partida del certamen se generó entre lágrimas de la protagonista pero también del jurado.

Cachete con Inbal Comedi interpretaron Rock n’ roll y fiebre de Pappo; mientras que Luisa con Lautaro Rodríguez cantaron “Arráncame la vida” de Chico Novarro.

Al momento de la votación, Oscar Mediavilla dudó, pero le dio su primer punto a Cachete Sierra. Moria Casán también le dio su voto de confianza al actor. Y Fátima Florez le dio el voto ganador. De esta forma, las cartas ya estaban echadas y Luisa no tenía chances de seguir.

"Acá se vive muy intensamente. Lo que viviste acá, vas a ver cómo eso va a operar dentro tuyo (...) Atravesaste muchas barreras a una edad que muchos no lo hacen", señaló Nacha al momento de despedirla y fue quien más se emocionó en el cierre del programa.

Por su parte, Luisa reconoció que la pista del Cantando 2020 le provocó un cambio en su vida. "Es difícil esta parte. Estuve conteniéndome. Esta pista me dio una gran felicidad", expresó la participante quien agradeció a todos por el apoyo y acompañamiento que le hicieron: "acá me trataron bien".

"Esta pista me revitalizó. El cambio ya se produjo. A partir de ahora con casi 70 años estoy convencida que quiero seguir siendo actriz", finalizó.

El conflicto que fue detonante

Luisa Albinoni tuvo una fuerte pelea en el Cantando 2020 con su coach Augusto Álvarez y su compañero Lautaro Rodríguez. Todo comenzó luego de que la actriz no tomara partido por el coach en un cruce con Nacha Guevara.

"Soy explosiva y cuando algo no me gusta se me suelta la cadena. Dije algo en el grupo y a los chicos les cayó mal", contó este lunes Albinoni.