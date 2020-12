"Voy a seguir entrenando": Noelia Marzol se defendió de "consejos" por su embarazo

martes, 15 de diciembre de 2020 00:07

Noelia Marzol transita su primer embarazo y sigue muy activa con sus entrenamientos y rutinas de baile que siente que le hacen muy bien.

En "Pampita Online" dijo que "siempre bailo y me mantengo en forma porque si no el fin de semana de función no me da el aire. Trato de hacer cosas aeróbicas durante la semana. Sigo entrenando sin problemas. Me dicen mucho que me cuide; que no haga un ejercicio u el otro y la realidad es que mi médico me recomendó hacer actividad física que es lo que mi cuerpo está acostumbrando. La mejor manera de cuidarme es hacer lo que seguía haciendo y el útero está aún entre las caderas".

"Hay un montón de mitos y está bueno poder comunicarlos. Las mujeres venimos siendo discriminadas laboralmente hace mucho tiempo así que yo estoy súper agradecida que me hayan mantenido todos los trabajos y respeten mis tiempos. Una mujer embarazada es una mujer que sigue activa, que quiere hacer cosas y sigue sexual. El tema es que te sigan tratando como antes", sentenció.

Algo huele mal

Noelia Marzol generó gran revuelo entre sus seguidores después de que confesara que le da "asco mortal el olor" de su pareja, el futbolista Ramiro Arias. La modelo explicó que esto es parte de los efectos del embarazo y que trata de sobrellevarlo pero le cuesta.

Sin embargo la palabra "asco" provocó la reacción de sus seguidores que por un lado entendieron lo que ocurría y lo definieron como normal, pero otros la criticaron por hacerlo público. Más allá de eso se planteó la duda, ¿cómo reaccionó él cuando saltó el tema públicamente?

Tras los dichos, Marzol publicó un video en su historia de Instagram donde encaró a su novio sobre el tema: "Amigo, acá me dice que como siento repugnancia por tu olor, estés limpio, sucio, perfumado o como estés, como siento una especie de rechazo con amor... todo el tiempo".

Al escuchar lo que ella decía, él preguntó con una sonrisa sobre esa situación: "¿cuando llego de entrenar?". Pero ella le dijo que siempre y agregó que le dijeron que cuando ocurre eso "es porque la criatura, sea nena o nene, será igual físicamente a tu persona".

El futbolista soltó una risa y agregó en tono de broma: "buenísimo, sacando los dientes". Pero ella lo cuestionó: "¿a vos te angustia esta situación?".

"Para nada", respondió Arias entre risas y con muy buen humor.

Luego ella le preguntó si le "gusta ir a dormir a otro cuarto" para dejarla sola en la cama y que no sienta asco ni se sienta mal. "No", respondió él de manera escueta y sin dar más detalles.

Todo se dio a partir que este martes en la madrugada publicó una serie de posteos en su historia de Instagram donde en una se la ve recostada en la cama con los orificios de la nariz cubiertos con algodón. En el texto se lee: "esta fue genial! Para manejar 'el asco' a absolutamente Todo".

En otro posteo hizo la dura confesión sobre su pareja, pero que es propia de muchas mujeres en la etapa de gestación. En esta ocasión contó que le producen asco ciertos aromas que puede generar el futbolista Ramiro Arias.

"Algo que estoy leyendo mucho... y me pasó es: asco moral al olor de tu pareja!", expresó en la última foto donde además agregó otro texto en el que reconoció que: "es horrible decírselos, pero... pasa".