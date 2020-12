"Me parece sin código": el ex de Mariana Brey, a la conquista de Cinthia Fernandez

martes, 15 de diciembre de 2020 12:34

Una situación particular envuelve por estas horas a Mariana Brey y Cinthia Fernández. Es que al ex de Brey le gusta Fernández y ya lo habría dejado trascender.

Así lo indicó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, LAM, donde explicó que ya habría mostrado su interés, aunque por ahora no hay una respuesta positiva de la morocha quien mira con cautela la situación. Al contar esto, Mariana confesó que no le gustaría que la relación progresara.

"Él tiene muchas cosas positivas", comenzó expresando Mariana quien destacó que la relación con su ex, Leandro Schmerkin, terminó porque ambas partes lo acordaron.

"No es que dejé a uno por otro, pasó mucho tiempo entre uno y otro", agregó y luego reconoció que no le "gustaría que esté con Cinthia".

Al escuchar esto, Ángel y las angelitas le cuestionaron por qué no la aceptaría a su compañera y ella aseguró que no le gustaría ser amiga de las parejas de su ex y preguntó: "por qué me obligas a ser amiga de Cinthia".

Ante esto, Fernández aclaró que a ella le "parece sin código" salir con la ex pareja de una compañera o amiga por eso no lo haría. "Están separados pero no da", reconoció.

"Si ella viene y me dice que se enamoró de mi ex lo hablaría seriamente", aseguró Brey subrayando que "él es muy serio no me va a traer una novia por semana (...) no lo va a ser porque no lo voy a permitir".

Finalmente reconoció que es "celosa en general" pero "lo manejo bien".

Actualmente Brey está en pareja con Pablo Melillo con quien tiene una hija, Juana, que nació en abril del 2019.