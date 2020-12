Rocío Marengo, nuevamente eliminada de Masterchef Celebrity

lunes, 14 de diciembre de 2020 00:32

Con bronca, entre lágrimas y al grito de "injusticia", Rocío Marengo se fue de Masterchef Celebrity en la noche de este domingo. La rubia ya había anunciado hace un par de fines de semana, cuando se emitió la gala del repechaje, que se había terminado el certamen para ella y que no quería saber más nada del programa.

Finalmente este domingo se vio su expulsión y la decisión del jurado no sorprendió a muchos espectadores, incluso a la misma Rocío. "Ya me había tocado irme, volví y no alcanzó", señaló la participante en pleno programa al escuchar el veredicto del jurado cuando quedó mano a mano con Vicky Xipolitakis, la otra sentenciada.

Al momento de irse, le dio "gracias al jurado, a los compañeros" y aseguró que de cada uno se lleva "algo hermoso". Marengo destacó que no era mala y que todos los compañeros saben cómo es ella, sino que fue un personaje. "Era parte del juego ser picara, sacar ventaja", aclaró.

Al momento de dar su devolución, Germán Martitegui destacó: "nadie puede decir que no luchaste, vimos dando todo, te fuiste, tuviste la revancha y volviste (...) quiero que hayas tomado nuestra pasión de cocinar (...) espero que quedes con algo lindo de nosotros".

Por su parte, Damián Betular expresó: "no hubo jugadora como vos, aportaste, fuiste picante, estratega (...) tuviste la revancha y fue un placer conocerte".

Finalmente Donato de Santis la despidió: "tu presencia y regreso, te vimos siempre, nunca dejas el plato así como está, buscas la perfección, vamos a extrañar esa ganas de jugar".

Antes de irse, Rocío Marengo confesó que en el certamen ella vivió su "sueño" y destacó que se quedó "con ganas de hacer el lemon pie".

"Dejo la competencia con un poco de dolor, injusticia, injusticia, injusticia", cerró.