Rocío Marengo y el desplante de Masterchef Celebrity: "No me invitaron al vivo de Instagram"

lunes, 14 de diciembre de 2020 09:54

"No me invitaron al vivo de Instagram". Con esas palabras, Rocío Marengo explicó por qué no estuvo en la madrugada de este lunes en el tradicional vivo que suele realizar Flor Vigna con la figura que fue expulsada en la gala del domingo de Masterchef Celebrity.

Todos los domingos, cuando termina dicha gala, el vivo de Instagram se activa para empezar una nota en la red social donde el exparticipante cuenta su experiencia y cómo vivió la expulsión. La charla suele comenzar a las 23.50 y se suele extender hasta las 00.10 o 00.15. Sin embargo en esta ocasión fue la excepción, y quien fue entrevistado fue el "embajador" del certamen, Marcelo Polino.

Ante esto los seguidores de la rubia llenaron de preguntas las redes sociales e incluso mientras Vigna entrevistaba a Polino. Por eso, minutos antes de la 1.30 de la madrugada Rocío salió a hablarle a los seguidores y para ello apeló a un vivo de Instagram desde su cuenta.

La rubia puso el celular en su cocina y desde ese lugar les habló con un bizcochuelo sobre la mesada. Allí contó que antes de que empezara el programa había empezado a hacerlo y luego esperó a que éste terminara para darle el último retoque.

"El vivo es para aclararles que no fui invitada al vivo de Instagram de Masterchef sino feliz hubiera participado", señaló Marengo al comienzo de su transmisión.

Luego señaló que se siente "contenta porque se enteraron que me gusta cocinar y la pastelería". "Me han criticado mucho por ser muy positiva, llegar con buena onda", agregó la rubia subrayando que precisamente ese perfil es el que hoy la "hace mirar para atrás y ver lo positivo" y quedarse "con gente linda" que conoció.

"Les agradezco por la buena onda (...) siempre fui muuuy sincera, no me importa nada lo que me digan (...) hay mucha gente que no le gusta la verdad y que vaya de frente. No me importa nada de lo que piensen de mi, porque hago la mia, no jodo a nadie", destacó.

También aclaró que Masterchef Celebrity "es un juego" y ella jugó "fuerte y el jurado entró a jugar". "Pero con ellos no se puede jugar porque van a ganar siempre y me sacaron", lamentó.

Posteriormente destacó que ella ama trabajar y cuando le toca hacerlo pone todo de ella: "soy panelista pongo todo, soy periodista y pongo todo, soy concursante y también (...) me gusta trabajar y ser independiente".

"Yo soy gran generadora de contenido de televisión y ahora pastelera, quiero que me recuerden con eso", pidió a sus seguidores quien subrayó que ya está "fuera del programa" y "todo lo que diga hoy va a quedar como mala perdedora". Por eso prefirió no seguir explayándose en el tema y desearle "lo mejor a los que siguen y que lo den todo". "Ojalá que así sea, hay muchos que tiene que poner un poco para alegrar a la gente", destacó.

Finalmente aclaró que no es "maleduadaca": "yo hablo, no soy sumisa y no tenemos que ser sumisa". "Me considero una buena persona, tengo muchos amigos desde hace muchos amigos desde chica", finalizó.

En medio del vivo de Flor Vigna con Marcelo Polino, Rocío Marengo tuvo una intervención con mensaje en el chat donde le escribió: "Polino te amoooo". Al ver esto, él le agradeció y le devolvió palabras de afecto.