"Protegida y amada desde el cielo": Eugenia Tobal celebra el año de su hija Ema

lunes, 14 de diciembre de 2020 17:47

Eugenia Tobal está de fiesta y no es para menos. Su hija Ema celebra su primer añito y no podría haber sido más bendecido para ella y su familia.

En un posteo lleno de amor escribió en Instagram junto a una serie de fotos de la pequeña. "Y llegamos a los 12 meses. Yo no creía cuando me decían... “disfrútala, mira qué pasa rápido!” Sentía que esos primeros meses eran eternos, tenerla en mis brazos, tan chiquita, tan frágil, tan mía, no iba a pasar más... pero me equivoqué".

"El tiempo voló y aquí estamos disfrutando su andar veloz, sus picardías, su inteligencia, sus carcajadas, su alma libre, pura y plena... mi niña angelada protegida y amada desde el cielo con las manos de su abuela, nos llena la vida de amor. Te amo infinito hoy y siempre. Feliz vida hija!! Feliz primer año te amamos!!! @lamanada", destacó.

Eugenia perdió hace poco a su mamá tras una larga lucha contra una enfermedad. Ambas transitaron el embarazo y los primeros meses de nacida de Ema, muy unidas.

Colegas de Eugenia además de seguidores le dejaron hermosos mensajes por el cumpleaños; un día increíble para celebrar.