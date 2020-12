Nicole Neumann le contestó a Kämpfer: "cuando no se tienen argumentos, se recurre a querer denigrar"

domingo, 13 de diciembre de 2020 01:21

El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo dio un importante paso este viernes en la madrugada con la aprobación en la Cámara de Diputados por 131 votos a favor, frente a 117 en contra. La división marcada en el Congreso refleja la que se vive en las calles con gente a favor y en contra de esta iniciativa.

Las diferencias también se reflejan en las figuras televisivas, muchas de las cuales expresan sus pensamientos en las redes sociales. Eso fue lo que ocurrió con Nicole Neumann que es expresa defensora de las 2 vidas y que fue muy criticada por Agustina Kämpfer, que apoya el aborto legal. En este contexto, este sábado la modelo salió a contestarle a su compañera de Nosotros a la Mañana que la había calificado como ignorante por estar en contra del aborto.

Todo empezó cuando la expareja de Amado Boudou publicó un video de su hijo bailando en la cama y escribió en la descripción: “Media sanción y vos tipo..”. Apenas vio este posteo, Nikita publicó: "'eliminar vidas' como 'solución' es un buen deseo?!?!?!?! esas vidas que se eliminarán merecen que las personas estén BAILANDO de 'felicidad'?!?!?!?! Macabro todo".

Estas palabras generaron la reacción de Kämpfer que atacó sin filtros a la modelo por pensar de esa forma. Para la ocasión la criticó apuntando a su intelecto y de forma despreciativa: "Ay niki, trataría de explicártelo pero conociéndote, sé que no lo entenderías, no está dentro de tus posibilidades intelectuales. En la sesión de 2018 llamaste 'movida cool' al movimiento de mujeres que luchaban unidas exigiendo el reconocimiento de su derecho a decidir sobre sus cuerpos, reclamando ni una muerta más por la clandestinidad. Llevá tu ignorancia a otra parte, por favor. Nos vemos en el programa".

Ante esto, este sábado en la noche, la modelo usó un posteo del portal Ciudad Magazine en Instagram para contestarle. Nicole lamentó que se recurra a denigrar antes que fundamentar con datos certeros: "cuando no se tienen argumentos para sostener algo, se recurre a querer denigrar /disminuir a otra mujer... y donde digo que la verdad que no tiene razon. Mi intelectualidad no me permite entender semejante atrocidad, y mi HUMANIDAD, menos !!!!!!!".

Las palabras de Nicole fueron aplaudidas y acompañadas por cientos de argentinas que destacaron su actitud de defender sus pensamientos. Pero también hubo algunas que salieron a criticarla por estar en contra del aborto.

Ahora habrá que ver cómo sigue la relación entre ambas en Nosotros a la Mañana.