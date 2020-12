"Es el amor más profundo", la reflexión de Soledad Pastorutti

sábado, 12 de diciembre de 2020 11:40

Soledad Pastorutti, "La Sole" como es conocida a lo largo de su trayectoria, se prepara para lo que promete ser un show en vivo presencial que explotará las emociones, el próximo 20 de diciembre.

Después de un año difícil, en el que los artistas se volcaron a la virtualidad para seguir con sus propuestas, Sole llega al escenario y sus seguidores dachan días en el calendario.

En este marco, la cantante presentará "Parte de mi", su último trabajo el que la llevó a expresar profundas letras en medio de melodías que no tardaron en "pegarse" en el día a día de sus fans.

"Puedo rodar por el mundo, pero vuelvo a mi raíz... es el amor más profundo que elegí", escribió Sole como parte de la letra de la canción, pero que sin dudas son palabras cargadas de sentimientos.

"Paso por diferentes estados"

Más allá que se mostró feliz porque en las últimas horas su nuevo éxito "Quien dijo" alcanzó los 2 millones de reproducciones, la cantante abrió su corazón con una seguidora y la aconsejó después de que la chica le contara cómo se había sentido en los últimos meses.

"Se largó la lluvia en Are... me parece que pego media vuelta y sigo durmiendo...", escribió la querida Sole y desde entonces no paró, los mensajes fueron y vinieron con sus fans en medio de un profundo momento.

Entre los que eligió para responder, hubo uno que sin dudas la movilizó. "¿Esta pandemia te llego a poner triste?", le preguntó una seguidora adolescente, quien además le contó que hubo momentos en los que sufrió de ataques de pánico y no se sintió bien.

Ante eso, la cantante le respondió sin dudarlo. "Si claro... soy un ser humano como todos, paso por diferentes estados... refugiate en lo que te guste hacer... el deporte ayuda mucho!!! Tenes mucho por delante y esto se va a terminar en algún momento... estar sanos es lo que tenemos que buscar siempre!!!".