Pollo Álvarez en aprietos: su mujer descubrió algo inesperado y le pidió explicaciones

viernes, 11 de diciembre de 2020 16:29

El Pollo Álvarez quedó en evidencia en su programa y de la mano de su mujer. Sucedió este viernes en Nosotros a la Mañana (El Trece), donde Tefi Russo estuvo invitada y contó algo que sorprendió a todos, especialmente a su pareja.

El momento, en el que él quedó "helado" y luego trató de explicar la situación, se dio cuando contó que su auto se le rompió y tuvo que pedirle a su marido que le preste el de él para poder movilizarse.

"Me prestó su auto porque el mio está en el taller. ¿Sabés que hay en la parte de atrás del auto?", lanzó la morocha dejando a todos con la duda, especialmente al conductor que se reservó de opiniones hasta que ella avanzara con su expresión.

Luego la cocinera explicó que todo se dio en el semáforo cuando tuvo que parar y aprovechó para buscar algo en la parte de atrás. "¿Quién lleva una frapera en la parte de atrás? cuando me doy vuelta para buscar algo digo 'que hace esto'", agregó e inmediatamente fue interrumpido por él quien agregó: "es para el sorteo, también tengo carbón, leña".

La simpática situación llevó a ambos a divertirse con los panelistas que lanzaron bromas y diferentes ocurrencias. En este ida y vuelta, Tefi se llevó todo el protagonismo. “El Chino y el director me están diciendo que ya hablaste más que yo en todo el programa”, dijo Álvarez.

“No me quieren tener como amiga, mis audios de Whatsapp son interminables”, agregó ella.

El rumor con Nicole

El jueves de la semana pasada, Graciela Alfano lanzó un comentario al pasar que terminó explotando como una bomba y generó una gran repercusión mediática. Enn un ambiente jocoso, Alfano que es panelista de Nosotros a la Mañana preguntó: "¿Chicos, me dejan una? Yo acá no hace mucho que estoy pero he notado algo y quiero preguntar, y me hago cargo: ¿pasa algo entre el Pollo Alvarez y Nicole Neumann?

Las palabras de su panelista generaron asombro en él que inmediatamente le respondió: "¿Cómo va a pasar algo? ¿Por qué decís eso? ¡Yo estoy casado!".

"Porque vos dijiste 'somos hermanos', pero de una manera... Cuando decís 'somos hermanitos' en 'chiquitito'. ¿Qué se yo el acuerdo que tenés vos con tu mujer? Igual si fueras mi marido, con Nicole te dejo", respondió Graciela.

Tras estas palabras, llegó un corte publicitario y se hizo borrón y cuenta nueva.