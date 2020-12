"No podes perder la objetividad", el cruce entre dos panelistas de Corta por Lozano

viernes, 11 de diciembre de 2020 16:58

MasterChef Celebrity genera situaciones de amor y odio con los participantes por parte de la audiencia. Cada participante tiene sus atractivos y hay una predilección en los seguidores para que llegue uno u otro a la final. Este viernes, en Cortá por Lozano, el certamen de cocina levantó polvareda.

Es que dos panelistas se cruzaron y entre chiste y chiste se lanzaron dardos. Se trata de Costi y Nico Peralta quienes tuvieron un cruce después de que él manifestara su inclinación hacia Rocío Marengo para que gane el concurso.

"No podes perder la objetividad", lanzó Costi desde el móvil en exterior y luego agregó: "el fanatismo no puede cesgarte". Las palabras de Constanza dejaron sorprendido a su compañero quien en un clima jocoso y de bromas, volvió a señalar que es su opinión y apoya el camino de la rubia en el certamen.

Ante esto, Costi señaló que él se recibió de la UBA y por eso debe ser objetivo pero esas palabras repercutieron en Nico que le aclaró: "perdón Constanza, en este segmento del programa no es información, no pongas en duda mi formación universitaria. Esto no es información, sino opinión".

[#CortaPorLozano] @peralta_nico tiene un libro y el equipo recién se enteró uD83EuDD23 pic.twitter.com/JxeAPyf0yc — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) December 11, 2020

"No la puse en duda", aclaró ella y él le corrijió: "es mi opinión, para mi Marengo tiene que seguir. La opinión en subjetiva".

Al escuchar estas palabras, Costi aclaró: "Nicolás es un referente de la profesión, tengo el libro autografiado por él".

El libro en cuestión es la tesis con la que él se graduó en la UBA y prometió llevarla al programa para que la vean.

Por otro lado, Peralta destacó que él siempre tuvo inclinación por los reality show y que le encanta verlos. "Desde que empieza el programa siempre elijo un personaje. Soy fan", aseguró destacando que si Costi participa en una segunda edición de Masterchef Celbrity, él va a apoyarla.