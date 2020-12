Dalma Maradona compartió un video familiar: Claudia a upa de Diego y Giannina "mini"

jueves, 10 de diciembre de 2020 09:53

Después de la muerte de Diego Maradona, Dalma continúa recordando los momentos familiares cuando ella con su hermana Giannina, y su mamá Claudia Villafañe, vivían felices junto a Diego. Es por eso que este miércoles, sorprendió a sus fans al hacerles un pedido especial y luego agradecerles tras alcanzar su cometido.

"¡Ayer en la lupita me apareció un vídeo de mi papá con mi mamá a upa donde cantábamos los 4! Ellos están de espaldas y Giani, mini, tomando mate (creo que era del 94', pero no estoy segura). ¡Lo quiero tener! ¿¿¿Me ayudan???", escribió la hija mayor de Maradona, en Instagram.

Inmediatamente, ante su pedido, sus seguidores no tardaron en buscar las imágenes que la hicieron feliz. "Otro datazo: Giani y papá arrancan cantando Cristian Castro y después me sumo yo con otro tema. ¡Sale ayuda! Cuando lo busqué para guardármelo, no lo encontré más", escribió la actriz en Instagram Stories.

Momentos después, recibió el material y como agradecimiento al trabajo de sus fans, no dudó en compartirlo. "¡VIDEO ENCONTRADO! GRACIAS A TODOS LOS QUE ME LO PASARON. YA ME LO GUARDÉ", expresó la joven.