"Algunas son re forras", una famosa dijo por qué no irá a LAM

jueves, 10 de diciembre de 2020 15:05

No es la primera vez que una famosa destroza a "las angelitas" de De Brito y esta vez, con Charlotte Caniggia no fue la excepción. En un escenario inesperado habló y contó por qué no quiere al programa del conductora del Cantando. ¿El motivo? sus panelistas.

“Si son buena onda, ¿por qué no voy a ir a LAM? Uno va a un lugar a sentirse cómodo, pero si se sienta y la bardean… Si te putean tampoco está bueno. Es como que yo te invite a mi lugar en un canal y te re bardee, o me ría de vos con mis amigas. Vos no vendrías”, arrancó ante la consulta de Maite Peñoñori.

Tras su paso por Pampita online, Charlotte agregó que "era algo nuevo para mí, estaba medio tímida. Es un terreno que no manejo muy bien, por ahora. Igual, es una estupidez ser panelista. Cualquier pelot… se sienta en una silla y habla de cualquier estupidez. ¿O no? La gente piensa como yo. A mí me costó porque soy tímida y no me gusta opinar o meterme en la vida de la gente. Eso lo hago a puertas cerradas en mi casa”.

“Algunas panelistas son re forras, opinan cualquier boludez. Yo no hablo de nadie. Sino que el panelismo en general es así”. Para cerrar, Charlotte Caniggia bromeó sobre la invitación al piso de LAM que le extendió Maite Peñoñori en nombre de Ángel de Brito: “Espérenme sentaditas, porque no voy a llegar”, finalizó.