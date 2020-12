"Un regalo de la vida": Nico Peralta, sorprendido y conmovido a más no poder

martes, 1 de diciembre de 2020 20:12

Nico Peralta está feliz. Tras cumplir años, algo que disfruta mucho, su familia le dio un regalo inesperado y que lo conmovió. Tanto así que no dudó en compartirlo con sus seguidores.

Es que su abuela Chocha es la gran debilidad. Nico contó varias veces en "Cortá por Lozano" lo que la quiere y admira y un video lo derritió. "¿Díganme si esto no es un regalo de la vida? Mi familia me manda este video casero de la abuela Chocha (91) bailando improvisadamente en el garaje de casa mientras suena un tema desde el estéreo del auto. Mis papás llegaban de hacer unos mandados escuchando música, ella justo entraba en casa y de la nada tiró unos pasos sola", describió.

"Me da ternura ver cómo pone los brazos, como si estuviera tomando a mi abuelo Tata para bailar (cosa que hacían todos los fines de semana en los bailes con orquesta en vivo en los pueblos vecinos). Desde que él faltó, ella no volvió a bailar y hoy me llega este video que me da entre nostalgia y alegría. ¿Cómo no amarla?", destacó el joven periodista.

En el video, a Chocha se la ve muy feliz y el video es algo que su familia va a atesorar y con mucha razón.

"Estoy tan enamorado"

Nico Peralta, el querido panelista de "Cortá por Lozano", está de cumpleaños este domingo. La pandemia no le permitió hacer una gran fiesta como las que tanto disfruta pero sí muchos saludos y mimos de quienes lo quieren y aprecian. Él, por su parte, no dejó de compartir todo lo que siente.

A poco de iniciar su cumple, posteó: "Y llegó el día. Amo cumplir años. Mucho para agradecer. Bendecido de tener cerca a estas personas que me llenan el corazón. Empiezan las 24 horas que espero durante todo el año, pues soy Sagitario hasta la médula. Feliz cumple para mí". Además de la foto con una riquísima torta, se mostró con lo amigos y familiares con los que brindó a medianoche.

A mediodía, hizo otro posteo en Instagram con otra torta de regalo y reveló: "Tengo un dilema: estoy TAN enamorado de mi torta de cumpleaños que no la quiero cortar. Cuando pensé que iba a tener una torta hawaiiana jamás imaginé que @lacocinademomi iba a hacer semejante obra de arte. Mar, olas, arena, ananá, cocos, un Tiki y mucho amor y dedicación en cada detalle. Gracias Rober y Romi por esta sorpresa tan hermosa".

Entre los saludos está el de su compañera Paola Juárez que le dedicó palabras muy cariñosas. "Hoy cumple Nico! @peralta_nico Que ama sus cumples y que el año pasado estábamos en la NicoFest festejando como te gusta! Por eso puse primero la foto de tu fiesta de 2019 para que pronto volvamos a bailar! Quiero decirte que te quiero mucho, que sos una persona increíble , súper compañero, profesional, sensible,positivo, divertido y con un corazón gigante. Que bueno conocerte y poder decir que en TV hay buena gente y eso es mucho decir. Genuino Nico!!! Disfruta tu día, te deseo la felicidad siempre y que todo lo que venga sea bueno".

Además de su cumple, Nico festejó que al fin terminaron la remodelación en la cocina de su departamento, que le trajo varios dolores de cabeza. "Después de 5 larguísimas semanas de obra (sin agua ni gas, cocinando en lo de mi hermana y lavando los platos en la bacha del baño), se terminó el polvillo ¡y tengo cocina nueva! Muchos de ustedes me acompañaron y se bancaron mis relatos en @cortaxlozanofan, las historias de denuncia policial de la vecina y toda la bola, así que les quiero compartir el resultado final. ¿Qué les parece? Yo estoy chocho, listo para estrenarla y ponerme a cocinar".