"Me fallaste; vos me tenías que llevar a mí": lo que Coppola le dijo a Maradona en el cementerio

martes, 1 de diciembre de 2020 17:57

Aún sin poder creerlo del todo, Guillermo "Guillote" Coppola habló en "Cortá por Lozano" y recordó el momento del último adiós en el cementerio.

"Yo nunca perdí el contacto. Las chicas crecieron con el tío Guille: bautismos, comuniones, cumpleaños, casamientos de los papás. Estaba en la organización de todos esos eventos importantísimos del grupo familiar; los viajes. Entonces, en estos días de tristeza que nos embargó esto; el no poder creer este sueño que me parece que no es real; recordamos los buenos momentos: "tío, él nos enseñó a quererte", señaló a Vero Lozano y equipo desde su casa.

"El lugar que me dieron en Bella Vista; le agradezco a la familia toda. No sólo a Claudia, sino a Dalma, Giannina, Jana, a sus sobrinos, hermanas, a su hermano Lalo que me dieron ese lugar. Sentí que le llevaba la mano hasta el último minuto. Que no le solté la mano. Son cosas que me vinieron después", agregó.

Y confesó "¿Pero sabés qué?: me falló y se lo dije en esa caminata. Le dije: "me fallaste" porque él me tenía que llevar a mí. Así habíamos quedado. Yo soy Rata como él, es decir que le llevo 12 años. Y para él, yo era "el viejo"

En tanto, dos encargados del edificio que le dieron Miguelito y Eduardo a Coppola ya que le mostraron una gigantografía que Diego le había regalado en Cuba. "Es un recuerdo que tiene 18 años. Esto estaba en la pared de mi cuarto", señaló Guillote y le pidió a Costa que lo leyera, ya que estaba emocionado.

Sobre la foto de Diego y Coppola, el Diez escribió: "Para mi gran amigo, mi apoyo, mi despertar, mi claridad, mi pierna cuando estaba casi muerto. Por esto y mucho más sos la pelota de mi vida. Te amo incondicionalmente".