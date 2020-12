Mau Montaner encendió las redes desnudo en una bañera

martes, 1 de diciembre de 2020 09:35

Es simpático y un talento que se va afianzando con el correr del tiempo. En los últimos días presentó su último videoclip "Ouch" con su hermano Ricky y revolucionó a los seguidores. Este martes, volvió a generar locura entre sus fans pero esta vez de la mano de una foto que publicó en Instagram.

Mau Montaner sabe cómo mantener atentas a sus seguidoras y esta vez lo hizo con una foto donde se lo ve desnudo, bañándose en una tina con espuma que cubre sus partes íntimas. Allí se lo ve sonriendo y con una rosa roja que sostiene en un lugar muy sugestivo y que despertó los "ratones" en muchas mujeres.

Junto a la foto, que generó más de 92 mil Me Gusta, publicó un posteo que dice: "Mi esposa me tomó esta foto en nuestra luna de miel. Creo que no le gustaba mucho la idea de que yo la posteara así que díganle que si fue una buena decisión. Jejeje amor te amo, nos vamos de nuevo??".

La respuesta de los fans no tardaron y como una catarata se multiplicaron con mensajes de todo tipo. "Papito", "Aquí tenes esta flor", "Te amo", "Ouch", fueron algunos de esos mensajes que sus chicas dejaron sin límites.

El martes 17 de noviembre, Mau y Ricky presentaron "Ouch" y en apenas 5 horas, el video superó las 250 mil reproducciones en youtube y el hashtag #OuchOutNow fue tendencia en Twitter.

En el material, los hijos de Ricardo Montaner cuentan un desamor que tuvieron, y cómo duele darse cuenta que perdieron a la persona que tanto amaban.

Un día antes del estreno, ambos habían publicado en las redes sociales un mensaje confesando que ésta es una de sus "canciones y videos preferidos". "El video fue un reto y parece una película de Hollywood. Nuestra producción más grande hasta ahora", señalaron destacando que "nada de esto tiene sentido" sin sus seguidores.