El incómodo momento de Karina "La Princesita" al confesar que está de novia

martes, 1 de diciembre de 2020 00:07

No lo pudo ocultar más y finalmente lo confirmó. Entre titubeos, risas contenidas y un rostro que fue poniéndose colorado, Karina "La Princesita" contó que el joven que la acompañó al teatro para ver la comedia de Flavio Mendoza es su novio, Nicolás Furman.

La pareja fue a ver "Un estreno, un velorio", que cuenta además con la participación de Nicolás Scarpino, Raúl Lavié, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa, y quedó registrada en un video casero que luego fue difundido en Los Ángeles de la Mañana este lunes.

Ante esta difusión y los fuertes rumores que venían desde hace días, Karina terminó confesando con dificultad pero con una sonrisa que delató el buen momento que está atravesando con él. Todo se dio después de que Ángel de Brito la apurara en medio del Cantando 2020 cuando Carmen Barbieri estaba en el centro de la pista.

"Fui acompañada, si. Con una amiga y dos amigos. Bueno, si, no sé. Qué querés que te diga", preguntó con muchos rodeos la jurado del certamen a Ángel.

"Decime la verdad de una vez. ¿Primera salida oficial con novio?", la respondió De Brito y ella finalmente soltó la verdad y lo confesó pero con pocas palabras y sin querer dar más detalleS: "Si, es verdad. Si, es verdad".

El día del incómodo momento

El pasado 18 de noviembre, la cantante también se mostró muy incómoda al ser consultada si había encontrado el amor. "¿Estás de novia, lo leí en las redes?", comenzó indagando el conductor del certamen de El Trece y ella titubeando y sin firmeza contestó que no. Sin embargo pocos le creyeron y las preguntas continuaron.

"¿Por qué la sonrisita?", advirtió De Brito y ella respondió: "porque me enteré lo que pasó".

"¿Un tal Nico Furman? ¿no es el doctor, no?", volvió a interrogar él a lo que ella volvió a negarlo: "No, no estoy de novia". Y en forma de broma le lanzó a Thiago "no te pongas celoso". Finalmente reconoció que está "charlando con alguien" y que hay "mucha charla" pero hasta ahora nada seguro.

Nicolás Furman tiene 43 años, es de Benavidez, en la zona norte de Buenos Aires. En la primera charla que mantuvo en Instagram live con la cantante, él le contó que desde hace un par de años se dedica a la música, tocar en recepciones de casamientos, bares y hace poco comenzó con talleres de canto".