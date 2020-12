Darío Barassi se refirió a los apodos que le pusieron: "entre a un lugar muy cheto y me dijeron..."

martes, 1 de diciembre de 2020 12:09

En un contexto nacional donde están saliendo a la luz numerosas expresiones xenofóbicas y discriminatorias, Darío Barassi hizo un posteo donde contó los apodos que le tocó afrontar en diferentes momentos de su vida y lo que sintió con algunos que no fueron gratos.

El actor usó su cuenta de Instagram para subir un video con tono de humor contando los múltiples apodos que le pusieron en su vida, desde su San Juan natal a Buenos Aires. Desde el baño, que ya es un clásico de sus posteos y al que define como su "oficina", Barassi confesó que algunos de esos sobrenombres le gustaron pero otros no tanto.

"El universal y el clásico con el Gordo Pacheco en San Juan el gordo Barassi acá, que no me disgustan para nada. De hecho ahora me gusta que me digan gordo y digo 'no me querés decir gordo, dale'", dijo en Instagram apelando a su perfil simpático.

Luego recordó que en el colegio le decían, en una época, "tetas". "No quiero profundizar pero sí. Y entré en un lugar que era Plantea Zero, que era muy cheto, estaba lleno de todos los chetos, y cuando entré el gordo Jorge me dijo 'eh tetas' y todo el mundo se dio vuelta", contó con una cara que delató que no le gustó lo que vivió por aquel entonces.

"Después tuve varios, me decían bicho en San Juan y cuando entré a la secundaria me decían de todo. Después fueron variando", destacó.

Sin embargo hubo uno que le llamó mucho la atención y no tiene que ver con su físico, como pasaba en la mayoría de los casos que vivió a lo lardo de los años, sino que tuvo que ver con la similitud fónica de su apellido con otra palabra.

"Ayer un chico tuiteó que su madre le dijo, 'soy fanática del gordo várice'. ¡Confundirse Barassi con várice!, es una de las cosas que mejor me pasaron", dijo entre risas subrayando que ahoes es "el gordo várice".

¿Adiós a la gordura?

"Una piña al ego". Con esas palabras, Darío Barassi definió lo que podría llegar a ser la cirugía bariátrica para bajar de peso. El actor reconoció que durante la cuarentena analizó la posibilidad de pasar por el quirófano y para ello recurrió a la consulta con un médico.

El dato lo expresó en una entrevista brindada para la revista Gente, donde contó que tiene "la típica historia del chico que sufrió sobrepeso" porque su físico siempre se caracterizó por la altura y el ejercicio del deporte. "A la hora en que los capitanes de equipo elegían jugadores, la altura me jugaba a favor por sobre la gordura. Y naturalmente tuve la capacidad de reírme de eso", recordó en la nota.

"¡Qué boludos me parecían los que se reían de alguien por ser gordo! Era como si me dijesen alto o morocho. Era mi característica, una cualidad, no mi definición, y es por eso que una burla jamás lograba ofenderme. Mi cuerpo nunca fue limitante, ni para mi vida diaria, ni para lo profesional ni para la intimidad de pareja", agregó.

Foto: revista Gente

Con palabras reflexivas, y lejos de cualquier complejo, Barassi señaló: "la bronca y la culpa, por lo general, suelen aparecer cuando 'ser gordo' me aleja de ese papel que quiero ganar. Y debo admitir que desde que soy papá la obesidad es uno de los temas no resueltos de mi vida".

Luego trajo a la memoria una charla que mantuvo con el doctor Cormillot quien le explicó "que al que más le cuesta adelgazar es a quien se 'acomoda' o aprende a convivir con la gordura". Precisamente eso es lo que siente Barassi que hizo "toda" su vida.

"Es por eso que también se trata en terapia. Pienso: 'Ey, pará, soy papá... Quiero ver crecer y acompañar a mi hija el mayor tiempo posible'. Y ni hablar de cuando jugando con ella a tirarla hacia arriba, al atajarla las rodillas me matan: 'Che, esto no está bueno. Entonces empecé a entrenar, juego al tenis, nado, como sano... ¡Mucho, pero sano! (risas)´", confesó.

Finalmente y por todo esto, Barassi empezó a analizar la posibilidad de pasar por el quirófano. Fue precisamente durante la cuarentena cuando esto se profundizó: "fue el replanteo de la cuarentena y tuve una consulta con un médico para saber de qué se trata. Recurrí a la entrevista porque soy demasiado ambicioso".

"Corro firme detrás de cada objetivo que me propongo y no alcanzar éste por mí mismo me frustra. Este método sería algo así como una piña al ego”, finalizó.