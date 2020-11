Sorpresa en Masterchef Celebrity: eliminaron a Iliana Calabró

lunes, 9 de noviembre de 2020 00:35

Era una de las participantes más querida del certamen y para muchos era la candidata fuerte a llegar a la final. Sin embargo, este domingo quedó eliminada después de que el jurado tuvo que elegir entre los que "peor" hicieron el desafío bajo presión. Iliana Calabró quedó afuera de Masterchef Celebrity después de quedar en un mano a mano con Boy Olmi.

El desafío de la noche de este domingo fue hacer una torre de profiterol, un postre europeo de la "realeza", que según adelantaron desde el jurado debía hacerse con rellenos complejos, no con simple dulce de leche. La propuesta no fue fácil para ningún participante e incluso todos quedaron con la torre realizada hasta la mitad. Por eso el jurado tuvo que evaluar sólo los sabores y no cómo terminó la prueba.

"Fue muy lindo pasar por acá. Amo cocinar, me encanta. Quizás no estoy preparada para la presión de este certamen. Me encanta hacerlo y agasajar a los seres queridos", expresó tras escuchar la decisión del jurado y luego agregó con lágrimas en los ojos: "los voy a extrañar, me sacaron de mi casa, donde estoy sola y cuesta. Todo eso hizo que le pusiera mucha presión a esto y me jugó en contra".

Al momento de despedirla, Santiago del Moro tuvo sentidas palabras hacia ella: "yo te voy a extrañar mucho. Cada día que vengo y estás vos y veo la preparación que tenes, la dedicación y amor que le dejas, aprendemos de eso".

Por su parte, el Turco García confesó: "creo que se fue una favorita del certamen. Esto va a pasar y algún día nos tendremos que ir".

En el mismo sentido se expresó Sofía Pachano: "se la va a extrañar un montón. Ella y Claudia son como nuestras mamás".

El jurado también le dedicó palabras muy emotivas. Donato de Santis la nombró como la "Sofía Loren" de Masterchef Celebrity al destacar que la actriz italiana era "muy amada y adorada por todos los italianos" y ella es así: "vos fuiste nuestra Sofia Loren. Gracias por rellenar con tus flores, tu emoción, seguí agasajando en tu casa".

Luego Damián Betular aclaró que "la diferencia fue muy poca con Boy" y destacó que ella trabajó "siempre con alegría, tomabas todo con mucho respeto. Yo admiro a tu papá y me hizo reir en toda mi niñez".

Finalmente Iliana señaló que "si Dios me sacó de acá es por algo" y subrayó que le gusta cocinar pero "dando tiempo, esperando y brillando porque en la cocina brillo".