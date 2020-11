"No voy a contar todos los problemas que tuve": Iliana Calabró habló tras salir de Masterchef Celebrity

lunes, 9 de noviembre de 2020 01:05

Iliana Calabró fue la nueva eliminada de Masterchef Celebrity y su partida generó sorpresa entre los competidores y el público. La actriz no superó la prueba de hacer una torre de profiteroles rellenos y quedó fuera de la competencia. Tras esto, habló con Flor Vigna en el vivo de Telefe por Instagram donde agradeció "los lindos mensajes" que recibió de todo su entorno en este momento y las horas de trabajo con "todos los de Masterchef" que la "hicieron feliz".

"Me quedo con todo lo bueno", indicó Iliana en vivo de Instagram donde Flor luego le preguntó qué pasó con esa pastelería del desafío. "No voy a contar todos los problemas que tuve", respondió y agregó que no era la primera vez que los hacía sino que tiene larga experiencia con estos

"Los aprendía a hacer cuando era chica", aseguró detallando que si algo le falló fue el poco tiempo que tuvo para prepararlo y que debió hacerlo con los elementos que no son los que ella tradicionalmente emplea: "yo no tengo en casa esas batidoras eléctricas sino que lo hago todo a mano, por eso siempre me dicen de los músculos".

Luego reconoció que extrañará a sus compañeros porque "era un grupo muy lindo" y a Rocío Marengo con quien armó una linda amistad

"Las cosas pasan porque tiene que pasar (...) Me quedé mientras fue bueno para mi y la gente (...) Dios seguro tiene planificado algo para mi que será un nuevo desafío, y voy por él. Éste estuvo hermoso, la verdad que sí. Lo sigo disfrutando con mis recetas", agregó.

Con respecto a la posibilidad de sumarse al repechage, subrayó que sí aceptaría porque le "encanta cocinar" pero le gusta "hacerlo en mi casa, sola, rodeada de gente linda, mimada".

Iliana señaló que todos los que pasaron por el programa son "bendecidos" porque están "en contacto en directo con la gente", además de que "el programa es cuidado". En este aspecto recordó el día que se enojó "de verdad con Donato": "Viste que la cuarentena te toca (...) Cuando me pongo nerviosa se me escapa. Estaba re caliente y no quería putear. Me pegó por la creatividad. Todo lo que le dije a ese pato. Se me cruzó el pato y ese pobre pato que Dios me lo bendiga, la ligó. Lo compaginaron de tal manera que cuando lo veía no podía parar de reírme".

Finalmente aseguró que todo lo vivió "como esperanza" porque le "gusta salir de la zona de confort". "En este caso puntual, la cocina es mi refugio, la cuarentena es mi refugio. Es la forma de tener cerca mis seres queridos. Cocinaba a una amiga, a mi mamá (...) me llevo todos los lindos recuerdos. Fue una hermosa experiencia que me sacó de este ostracismo que estamos obligados a cumplir por esta pandemia", finalizó subrayando que Masterchef "tiene todos los condimentos, está bien pensado, sorprende día a día, con una paleta ecléctica de participantes, cada uno tiene algo distinto para dar y cada uno compone este gran banquete".