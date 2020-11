Juan Marconi tiene coronavirus: "hay una parte mental que te juega un poco la cabeza"

lunes, 9 de noviembre de 2020 12:36

Juan Marconi fue detectado con coronavirus y quedó inmediatamente aislado. El conductor de El Gran Premio de la Cocina permanece en su casa después de que fuera hisopado por segunda vez en 72 horas y este segundo testeo diera positivo.

"No tengo síntomas y estoy bien", aseguró el compañero de trabajo de Carina Zampini que ante este escenario también quedó aislada y fue hisopada.

Luego Marconi aclaró que es "un caso a la vista" de que se contagió "haciendo lo permitido" y bajo los protocolos de cuidado que se necesitan. Ante esto incentivó a todos a no "dejar de cuidarse" y ser responsables por uno y por los demás.

El conductor contó en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) que decidió hisoparse porque estuvo con personas que manifestaron tener síntomas coincidentes con coronavirus y ante este escenario le entró la duda. El primer hisopado que se hizo la semana pasada le dio negativo y decidió volver a someterse a la prueba este domingo para ver si daba o no positivo.

Este lunes le entregaron el resultado que indicaba que estaba contagiado y rápidamente se activó el protocolo para evitar más contagios en el ámbito laboral.

"Estuve con personas con síntomas y la productora me dijo guardate que es lo mejor que podemos hacer", contó Marconi quien luego agregó: "me importa que todos los que se vayan a hisopar no tengan covid. Me imagino que más allá de los síntomas, que es una bendición de Dios no sentirse mal. Hay una parte mental que te juega un poco la cabeza, estoy tranquilo pero doy el mensaje pero que nos cuidemos".

Finalmente señaló que se comunicó con los amigos con los que comió un asado hace una semana y no tuvo contacto con su papá, lo que lo deja más tranquilo.

"A mi vieja no la veo desde hace una semana. Pero sí vi a otras personas que tienen sus padres y abuelos. Les pedí que se aislen y se hagan el hisopado", finalizó.